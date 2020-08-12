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Видео: хот-хэтчи Ford, Hyundai и Volkswagen сразились в дрэге
«Зажигалки» из США, Южной Кореи и Германии посоревновались на прямой
Новости
Представлен 204-сильный хот-хэтч Hyundai i20 N
Новости
«Заряженный» Hyundai i20 N: первые изображения
Новости
Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20
12 августа 2020, 13:30
Самый маленький кроссовер Hyundai впервые сфотографировали на дороге
Новинка построена на базе модели i20
Видео: «заряженный» Hyundai i20 N испытали на замерзшем озере
Хот-хэтч тестируют вместе с i20 WRC и прототипом RM19
6 мая 2020, 13:47
Новости
Лиза Будрина
26 февраля 2020, 12:23
Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20
Компактный хэтчбек пережил «цифровую революцию» в стиле новой Sonata
19 февраля 2020, 10:03
Hyundai показал салон и раскрыл характеристики нового i20
Хэтчбек третьего поколения дебютирует на Женевском автосалоне
18 февраля 2020, 10:49
Раскрыта внешность нового Hyundai i20
Новинка отпразднует премьеру на Женевском автосалоне
5 февраля 2020, 13:17
Новый Hyundai i20: первые изображения
Хэтчбек следующего поколения покажут в Женеве
6 октября 2019, 12:00
Посмотрите, как сложно стартовать на раллийном болиде
Настоящие гоночные автомобили требуют выполнения ряда процедур
30 мая 2017, 10:24
В Hyundai назвали дату дебюта нового кроссовера
Hyundai Kona покажут в начале лета
29 сентября 2016, 11:38
Hyundai показал новый раллийный хэтчбек i20
Финальный вариант гоночного хэтчбека представят до конца года
В Hyundai разработали новый ралли-кар
Машину для WRC построили на базе хэтчбека i20 второго поколения
15 сентября 2015, 13:14
Новости
Ярослав Гронский
28 августа 2015, 13:57
Компания Hyundai построила «подогретый» хэтчбек i20
Модель получила более мощный мотор и заниженную подвеску
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