Hyundai i20

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Hyundai обновила хэтчбек i20
Модели подкорректировали внешность и расширили оснащение
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Обновленный Hyundai i20 выехал на тесты: первые шпионские фотографии
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Hyundai размышляет над преемником i20 N
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Видео: хот-хэтчи Ford, Hyundai и Volkswagen сразились в дрэге
12 августа 2020, 13:30
Самый маленький кроссовер Hyundai впервые сфотографировали на дороге
Новинка построена на базе модели i20
6 мая 2020, 13:47
Видео: «заряженный» Hyundai i20 N испытали на замерзшем озере
Хот-хэтч тестируют вместе с i20 WRC и прототипом RM19
26 февраля 2020, 12:23
Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20
Компактный хэтчбек пережил «цифровую революцию» в стиле новой Sonata
19 февраля 2020, 10:03
Hyundai показал салон и раскрыл характеристики нового i20
Хэтчбек третьего поколения дебютирует на Женевском автосалоне
18 февраля 2020, 10:49
Раскрыта внешность нового Hyundai i20
Новинка отпразднует премьеру на Женевском автосалоне
5 февраля 2020, 13:17
Новый Hyundai i20: первые изображения
Хэтчбек следующего поколения покажут в Женеве
30 мая 2017, 10:24
В Hyundai назвали дату дебюта нового кроссовера
Hyundai Kona покажут в начале лета
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