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Новости
Новая Hyundai Elantra стала доступна по подписке: известна стоимость
Седан седьмого поколения добавили в сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility
Новости
Hyundai сертифицировал в России две новые спортивных модели
Селектор
Hyundai Elantra N и ещё 6 крутых седанов
Новости
«Заряженную» Hyundai Elantra N раскрыли на официальных снимках
Hyundai Elantra
Знакомимся с седаном, который больше не хочет быть серой массой
12 апреля 2021, 8:30
Тест-драйв
Дмитрий Катков
Видео: как вскрыть почти любой автомобиль за минуту без ключа
Специалисту понадобилось всего два устройства
20 января 2021, 17:14
Новости
Анастасия Мельник
14 декабря 2020, 16:05
Hyundai объявил цены на новую Elantra в России
Стоимость седана стартует с 1 329 000 рублей
23 ноября 2020, 17:37
Hyundai показал новую Elantra для России
Седан выйдет на отечественный рынок в ближайшее время
23 октября 2020, 16:32
Видео: Hyundai испытал самую быструю Elantra на Нюрбургринге
«Горячую» версию седана могут показать уже в этом году
17 октября 2020, 22:33
Новая Hyundai Elantra для России: известна гамма моторов
Седан-бестселлер Hyundai удивил перенастроенными под бензин АИ-92 двигателями
8 октября 2020, 20:45
Посмотрите на 30-летнюю эволюцию Hyundai Elantra
Модель сменила семь поколений
28 сентября 2020, 15:56
Новую Hyundai Elantra подготовили для кольцевых гонок
В рамках испытаний гоночный автомобиль намотал на треках более пяти тысяч километров
13 августа 2020, 11:10
Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
Седан позаимствовал «турбочетверку» у хэтчбека Elantra GT
В России отзывают более 47 тысяч Hyundai Elantra
Ремонт требуется автомобилям, проданным с 2005 по 2011 год
30 июня 2020, 15:55
Новости
Лиза Будрина
28 апреля 2020, 14:59
Hyundai Elantra впервые получит «заряженную» версию N Line
Компания поделилась видео с тестов закамуфлированного прототипа
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