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Hyundai Elantra
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Hyundai отзывает сотни тысяч автомобилей из-за неисправных камер заднего вида
Камеры заменят на новые
Новости
В Казахстане стали собирать и продавать обновленную Hyundai Elantra
Новости
Hyundai начал продажи обновленной Elantra: новое «лицо» и старые моторы
Новости
В Россию привезли новые Hyundai Elantra из Казахстана за 2 миллиона рублей
27 февраля 2023, 14:38
Представлена Hyundai Elantra с новым дизайном
Обновленная модель дебютировала в версии для Южной Кореи, где она называется Hyundai Avante
В России вновь продают Hyundai Elantra. Но под другим названием
Автомобиль слегка отличается от модели, которую продавали на отечественном рынке
9 декабря 2022, 21:14
Новости
Анастасия Мельник
11 июля 2022, 1:21
Hyundai начал продажи юбилейных Elantra, Sonata и Tucson
Спецверсии приурочены к 20-летию присутствия марки в Поднебесной
27 июня 2022, 16:00
Hyundai Elantra попытались превратить в Lamborghini. Зря
Корейскому автомобили попробовали придать вид суперкара, но вышло не очень
23 сентября 2021, 13:28
Новая Hyundai Elantra стала доступна по подписке: известна стоимость
Седан седьмого поколения добавили в сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility
12 сентября 2021, 22:33
Hyundai сертифицировал в России две новые спортивных модели
Возвращение i30 N анонсировано, а вот дебют Elantra N Line может стать сюрпризом
Hyundai Elantra N и ещё 6 крутых седанов
С какими моделями может сравниться по динамике новинка из Кореи
16 июля 2021, 8:43
Селектор
Алексей Носаченко
22 июня 2021, 12:08
«Заряженную» Hyundai Elantra N раскрыли на официальных снимках
В Hyundai новинку называют «спорткаром для повседневной эксплуатации»
Hyundai Elantra
Знакомимся с седаном, который больше не хочет быть серой массой
12 апреля 2021, 8:30
Тест-драйв
Дмитрий Катков
Видео: как вскрыть почти любой автомобиль за минуту без ключа
Специалисту понадобилось всего два устройства
20 января 2021, 17:14
Новости
Анастасия Мельник
14 декабря 2020, 16:05
Hyundai объявил цены на новую Elantra в России
Стоимость седана стартует с 1 329 000 рублей
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