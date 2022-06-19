Hyundai Veloster

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Асимметричный хот-хэтч Hyundai отправят в отставку через месяц
Производство четырёхдверки Hyundai Veloster прекратится в июле
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Hyundai отказалась от хэтчбека Veloster. Но не полностью
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Hyundai пока не будет снимать с производства асимметричный хэтчбек
Новости
Хэтчбек Hyundai Veloster N обзавелся «роботом»
17 октября 2019, 13:32
Асимметричный Hyundai Veloster превратили во внедорожник
Концепт Grappler дебютирует на тюнинг-шоу SEMA
10 сентября 2019, 18:10
Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром
Компания представила машину для чемпионата ETCR
20 августа 2019, 12:18
Hyundai тестирует быстрый хэтчбек с мотором за сиденьями
Новый спорткар построят на базе модели Veloster
29 марта 2019, 14:47
Компания Hyundai показала очень злой асимметричный хот-хэтч
Модель Veloster N получила 45 доработок
15 января 2019, 16:45
Hyundai сделала 350-сильный асимметричный хэтчбек за 9 миллионов рублей
Гоночный Hyundai Veloster N TCR заменит в США хэтчбек i30 N TCR
13 сентября 2018, 19:06
Hyundai подготовил для тюнинг-фестиваля специальные версии Veloster N и Ioniq
Автомобили примут участие в соревновании Search for the Ultimate Street Car
15 января 2018, 11:41
«Заряженный» Hyundai Veloster подтвердили фотографией
В Сеть попало изображение N-версии асимметричного хэтчбека нового поколения
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