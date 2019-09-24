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В России прекращены продажи одной модели Hyundai
Рынок покинул кроссовер Grand Santa Fe
Новости
Семиместный кроссовер Hyundai уйдет с российского рынка
Новости
Линейка Hyundai пополнится двумя компактными кроссоверами
Новости
Hyundai назвал цены на обновленный Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe
Выясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга
1 июня 2016, 8:53
Тест-драйв
Ефим Репин
До России добрался удлиненный Hyundai Santa Fe
Кроссовер Hyundai Santa Fe стал пятиметровым
14 января 2014, 20:09
Новости
Александр Мирошкин
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