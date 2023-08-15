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Hyundai ix35
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Новости
Владелец Hyundai рассказал о поломке, ремонт которой оценили в 11 млн рублей
Чинить семилетнюю машину за такую цену он не намерен
Новости
Кроссовер Hyundai Mufasa показан в образе мачо-внедорожника
Новости
В России появился компактный кроссовер Hyundai за 2,5 миллиона рублей
Новости
У Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа
22 сентября 2017, 15:51
Итальянским карабинерам выдали старый водородный Hyundai
Вооруженные силы Италии получили Hyundai ix35 Fuel Cell
Новый водородный Hyundai стал в полтора раза дальнобойнее предшественника
Корейцы показали замену ix35 Fuel Cell
17 августа 2017, 11:04
Новости
Александр Мирошкин
21 марта 2016, 13:13
Новая водородная модель Hyundai появится в 2017 году
Вседорожник придет на смену модели Hyundai ix35 Fuel Cell
7 августа 2015, 18:23
Водородный Hyundai ix35 установил мировой рекорд дальности поездки
Кроссовер преодолел за сутки 2,3 тысячи километров
15 июля 2014, 21:31
Шпионы сфотографировали оптику следующего Hyundai ix35
Кроссовер получит водородный двигатель и увеличится в размерах
4 марта 2013, 15:03
Hyundai обновил внешность и моторы ix35
Кроссовер получил новый бензиновый двигатель и светодиодные огни
8 февраля 2013, 14:07
Hyundai ix35 стал дороже
Базовая комплектация кроссовера подорожала на 10 тысяч рублей
2 октября 2012, 19:36
В России у бензиновых Hyundai ix35 появилась новая комплектация
Цены на нее будут начинаться от 1 миллиона 69 тысяч рублей
Компания Hyundai изменила для России комплектации кроссовера ix35
Самая доступная версия оценена в 889 тысяч рублей
6 сентября 2012, 16:55
Новости
11 августа 2011, 20:09
В России кроссовер Hyundai ix35 получил автопарковщик
Компания Hyundai объявила о появлении в России новых комплектаций кроссовера ix35
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