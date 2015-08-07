Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Ix35
Hyundai ix35
Все модели
AG
Bayon
Casper
Elantra
Elantra N
Eos
Equus
Genesis
Grand Santa Fe
Grandeur
Granduer
HB20
HND-9
Intrado
Mingtu
Mistra
Palisade
PassoCorto
Santa Cruz Crossover Truck
Santa Fe
Solaris
Sonata
Staria
Tucson
Veloster
Venue
i-oniq
i10
i20
i30
i30 N
i40
ix20
ix25
ix35
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
У Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа
Hyundai ix35 после рестайлинга удивил молодёжным интерьером и экстерьером
Новости
Итальянским карабинерам выдали старый водородный Hyundai
Новости
Новый водородный Hyundai стал в полтора раза дальнобойнее предшественника
Новости
Новая водородная модель Hyundai появится в 2017 году
7 августа 2015, 18:23
Водородный Hyundai ix35 установил мировой рекорд дальности поездки
Кроссовер преодолел за сутки 2,3 тысячи километров
Шпионы сфотографировали оптику следующего Hyundai ix35
Кроссовер получит водородный двигатель и увеличится в размерах
15 июля 2014, 22:31
Новости
Денис Гусев
4 марта 2013, 16:03
Hyundai обновил внешность и моторы ix35
Кроссовер получил новый бензиновый двигатель и светодиодные огни
8 февраля 2013, 15:07
Hyundai ix35 стал дороже
Базовая комплектация кроссовера подорожала на 10 тысяч рублей
2 октября 2012, 20:36
В России у бензиновых Hyundai ix35 появилась новая комплектация
Цены на нее будут начинаться от 1 миллиона 69 тысяч рублей
Компания Hyundai изменила для России комплектации кроссовера ix35
Самая доступная версия оценена в 889 тысяч рублей
6 сентября 2012, 17:55
Новости
11 августа 2011, 21:09
В России кроссовер Hyundai ix35 получил автопарковщик
Компания Hyundai объявила о появлении в России новых комплектаций кроссовера ix35
× Отключить рекламу
Новости партнёров