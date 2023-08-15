Hyundai ix35

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Владелец Hyundai рассказал о поломке, ремонт которой оценили в 11 млн рублей
Чинить семилетнюю машину за такую цену он не намерен
Новости
Кроссовер Hyundai Mufasa показан в образе мачо-внедорожника
Новости
В России появился компактный кроссовер Hyundai за 2,5 миллиона рублей
Новости
У Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа
7 августа 2015, 18:23
Водородный Hyundai ix35 установил мировой рекорд дальности поездки
Кроссовер преодолел за сутки 2,3 тысячи километров
15 июля 2014, 21:31
Шпионы сфотографировали оптику следующего Hyundai ix35
Кроссовер получит водородный двигатель и увеличится в размерах
4 марта 2013, 15:03
Hyundai обновил внешность и моторы ix35
Кроссовер получил новый бензиновый двигатель и светодиодные огни
8 февраля 2013, 14:07
Hyundai ix35 стал дороже
Базовая комплектация кроссовера подорожала на 10 тысяч рублей
2 октября 2012, 19:36
В России у бензиновых Hyundai ix35 появилась новая комплектация
Цены на нее будут начинаться от 1 миллиона 69 тысяч рублей
11 августа 2011, 20:09
В России кроссовер Hyundai ix35 получил автопарковщик
Компания Hyundai объявила о появлении в России новых комплектаций кроссовера ix35
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