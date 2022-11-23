Chevrolet Matiz

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Посмотрите на шестиколесный Daewoo Matiz по цене айфона
Во Владимирской области продают самодельный лимузин Daewoo
7 сентября 2022, 19:08
Daewoo Matiz вновь обретает популярность в России
Спрос на миниатюрный хэтчбек резко вырос в нескольких регионах
Завершено производство хэтчбека Matiz. Его выпускали 21 год!
Машину признали морально и технически устаревшей
31 мая 2018, 19:44
Новости
Ефим Репин
2 ноября 2012, 16:53
В Германии выставили на продажу Matiz с мотором от Corvette
Мотор V8 трекового компакт-кара развивает 520 лошадиных сил
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