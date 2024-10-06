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Новости
Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора
За 2,5 года гамма двигателей выродилась: теперь альтернативы нет
Новости
Представлен экстремальный пикап Chevrolet Colorado ZR2 Bison
Новости
Новый Chevrolet Colorado получил гоночную версию
Новости
Chevrolet представил новый Colorado с «турбочетверкой»
26 июня 2022, 23:59
Chevrolet готовится к премьере нового среднеразмерного пикапа
Третье поколение грузовичка Colorado дебютирует через месяц
General Motors будет поставлять внедорожники для армии США
Оборонное подразделение GM Defense заключило контракт на 214,3 миллиона долларов
29 июня 2020, 13:21
Новости
Алексей Носаченко
19 июня 2020, 17:05
Внешность Chevrolet Colorado поменяли впервые за семь лет
Пикап пережил рестайлинг и стал похож на Silverado
2 июня 2020, 12:34
Посмотрите на пикап-химеру с мотором за кабиной и управляемой задней осью
Внедорожник Kymera построен мастерской Fab Fours
23 ноября 2019, 16:00
General Motors тоже скоро выпустит электрический пикап
Глава концерна GM подтвердила, что соответствующая модель появится в 2021 году
9 октября 2019, 13:30
Chevrolet доработал экстремальную версию пикапа Colorado
Среднеразмерный вседорожник в исполнении ZR2 предстал в новом облике
12 ноября 2018, 14:13
Chevrolet приспособил пикап Colorado для серьезного бездорожья
Версия получила защиту днища, силовые пороги и зубастые шины
9 ноября 2018, 17:35
Для австралийцев подготовили Chevrolet Colorado со спортивным уклоном
Представлен спортпикап от заводского ателье марки Holden
29 сентября 2017, 16:48
Chevrolet отпразднует 100-летие пикапов особыми Silverado и Colorado
C 1918 года компания продала более 85 миллионов грузовиков
Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1
Пикап Chevrolet Colorado ZR2 получил подвеску с золотниковыми клапанами
16 ноября 2016, 14:17
Новости
Александр Мирошкин
1 ноября 2016, 10:05
Производитель одежды для серфинга помог Chevrolet сделать пляжный пикап
На тюнинг-шоу SEMA покажут прототип Chevrolet Colorado Z71
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