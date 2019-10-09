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General Motors будет поставлять внедорожники для армии США
Оборонное подразделение GM Defense заключило контракт на 214,3 миллиона долларов
Новости
Внешность Chevrolet Colorado поменяли впервые за семь лет
Новости
Посмотрите на пикап-химеру с мотором за кабиной и управляемой задней осью
Новости
General Motors тоже скоро выпустит электрический пикап
9 октября 2019, 13:30
Chevrolet доработал экстремальную версию пикапа Colorado
Среднеразмерный вседорожник в исполнении ZR2 предстал в новом облике
Chevrolet приспособил пикап Colorado для серьезного бездорожья
Версия получила защиту днища, силовые пороги и зубастые шины
12 ноября 2018, 14:13
Новости
Василий Костин
9 ноября 2018, 17:35
Для австралийцев подготовили Chevrolet Colorado со спортивным уклоном
Представлен спортпикап от заводского ателье марки Holden
29 сентября 2017, 16:48
Chevrolet отпразднует 100-летие пикапов особыми Silverado и Colorado
C 1918 года компания продала более 85 миллионов грузовиков
16 ноября 2016, 14:17
Внедорожный Chevrolet Colorado оснастили подвеской с технологиями Формулы-1
Пикап Chevrolet Colorado ZR2 получил подвеску с золотниковыми клапанами
1 ноября 2016, 10:05
Производитель одежды для серфинга помог Chevrolet сделать пляжный пикап
На тюнинг-шоу SEMA покажут прототип Chevrolet Colorado Z71
4 октября 2016, 11:09
Компания Chevrolet построила водородный пикап для военных
Армия США заберет пикап Colorado ZH2 на годичный тест
22 марта 2016, 18:04
Компания Chevrolet намекнула на дизайн обновленных Colorado и Trailblazer
Производитель привез в Бангкок спецверсии двух моделей
20 ноября 2015, 11:06
Chevrolet и военные создадут водородный пикап
Chevrolet Colorado оснастят силовой установкой на топливных ячейках
Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный мотор
Модели оснастили 2,8-литровым турбоагрегатом Duramax
29 июля 2015, 13:21
Новости
Ярослав Гронский
6 марта 2015, 21:55
Загадочный пикап Chevrolet оказался спецверсией Colorado
На автосалоне в Кливленде представлена комплектация Trail Boss
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