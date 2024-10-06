Chevrolet Colorado

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Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора
За 2,5 года гамма двигателей выродилась: теперь альтернативы нет
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Представлен экстремальный пикап Chevrolet Colorado ZR2 Bison
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Новый Chevrolet Colorado получил гоночную версию
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Chevrolet представил новый Colorado с «турбочетверкой»
2 июня 2020, 12:34
Посмотрите на пикап-химеру с мотором за кабиной и управляемой задней осью
Внедорожник Kymera построен мастерской Fab Fours
23 ноября 2019, 16:00
General Motors тоже скоро выпустит электрический пикап
Глава концерна GM подтвердила, что соответствующая модель появится в 2021 году
9 октября 2019, 13:30
Chevrolet доработал экстремальную версию пикапа Colorado
Среднеразмерный вседорожник в исполнении ZR2 предстал в новом облике
12 ноября 2018, 14:13
Chevrolet приспособил пикап Colorado для серьезного бездорожья
Версия получила защиту днища, силовые пороги и зубастые шины
9 ноября 2018, 17:35
Для австралийцев подготовили Chevrolet Colorado со спортивным уклоном
Представлен спортпикап от заводского ателье марки Holden
29 сентября 2017, 16:48
Chevrolet отпразднует 100-летие пикапов особыми Silverado и Colorado
C 1918 года компания продала более 85 миллионов грузовиков
1 ноября 2016, 10:05
Производитель одежды для серфинга помог Chevrolet сделать пляжный пикап
На тюнинг-шоу SEMA покажут прототип Chevrolet Colorado Z71
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