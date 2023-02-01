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Новости
В России появились китайские Chevrolet Cruze за 2 миллиона рублей
У российских дилеров появились автомобили с моторами 1.3 и 1.5
Новости
Chevrolet Cruze «раскачали» до 300 сил
Новости
Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze
Новости
Chevrolet отзовет в России 3,3 тысячи «Крузов» и «Орландо»
19 января 2016, 11:52
Компания Chevrolet начала испытания гибридного Cruze
Новая модификация модели дебютирует весной 2016 года
Компания Chevrolet показала новый хэтчбек Cruze
Премьера модели пройдет на моторшоу в Детройте
8 января 2016, 12:14
Новости
Ефим Репин
25 июня 2015, 10:54
Компания Chevrolet представила седан Cruze нового поколения
«Круз» стал на 133 килограмма легче и получил новый мотор
4 июня 2015, 12:13
Опубликован первый тизер нового Chevrolet Cruze
Полностью седан нового поколения рассекретят 24 июня
28 мая 2015, 14:17
Компания Chevrolet показала интерьер нового Cruze
Производитель назвал дату дебюта седана нового поколения
8 мая 2015, 12:54
Обновленный Chevrolet Cruze сфотографировали без камуфляжа
В линейку двигателей «Круза» войдет 1,5-литровый турбомотор
24 июня 2014, 13:28
Компания Chevrolet показала интерьер Cruze нового поколения
Chevrolet Сruze следующего поколения появится в продаже в 2016 году
29 апреля 2014, 15:33
В Сети рассекретили новый Chevrolet Cruze для США
В США седан Cruze получит новое оформление передней части кузова
21 апреля 2014, 18:45
Компания Chevrolet представила Cruze нового поколения
Седан Cruze получил новые двигатели и коробку с двумя сцеплениями
Компания Chevrolet обновила седан Cruze
Новинка получила функцию голосового набора и чтения текстовых сообщений
14 апреля 2014, 13:25
Новости
Ярослав Гронский
31 марта 2014, 18:41
Новый Chevrolet Cruze сфотографировали без камуфляжа
Седан следующего поколения дебютирует в конце апреля
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