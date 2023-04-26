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Сhevrolet отправляет в отставку свой первый электромобиль
General Motors объявил о завершении производства модели Chevrolet Bolt
Новости
Создан «идеальный гараж для электрокара». Он похож на закусочную
Новости
Будущие Chevrolet могут получить безвоздушные шины Michelin
Новости
Владельцам пожароопасных Chevrolet рекомендуют парковаться подальше от других машин
15 февраля 2021, 11:21
Электрокар Chevrolet Bolt обновился и обзавелся кросс-версией
После рестайлинга модель заметно подешевела
Почти 70 тысяч Chevrolet отозвали из-за возгорания аккумуляторов
Акция затронула машины, выпущенные с 2017 по 2019 год
16 ноября 2020, 14:44
Новости
Мария Руцкая
10 ноября 2020, 14:45
Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt
Новинка встанет на конвейер летом 2021 года
12 января 2018, 10:44
Вот таким будет беспилотник GM без руля и педалей: первое изображение
На дорогах общего пользования такие машины появятся в 2019 году
16 ноября 2017, 11:26
Показан дизайн электрокроссовера Chevrolet на базе «Болта»
Изображение вседорожника показали во время конференции
4 августа 2017, 13:35
Доступный электрокар Chevrolet обошел «Теслу» по запасу хода
В Consumer Reports назвали электромобиль самым дальнобойным за всю историю тестов
26 апреля 2017, 18:40
Электрокары Chevrolet проехали за пять месяцев 7 миллионов километров
Владельцы модели Bolt сэкономили 662,5 тысячи литров топлива
20 января 2017, 19:56
Американец рассказал об «ожившем» электрокаре Bolt
Экомобиль Chevrolet якобы самостоятельно «завелся» и въехал в стену гаража
20 января 2017, 15:27
Поездку беспилотного Chevrolet по Сан-Франциско сняли на видео
В автономной машине находился президент General Motors
Лучшим автомобилем в США выбрали электрический Chevrolet
В Детройте назвали лучшую легковушку, пикап и утилитарную машину года
10 января 2017, 13:53
Новости
Ефим Репин
1 декабря 2016, 13:20
Chevrolet потеряет 9 тысяч долларов на каждом проданном «Болте»
Названы потери Chevrolet от продажи электромобиля за 36 тысяч долларов
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