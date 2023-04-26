Chevrolet Bolt

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Сhevrolet отправляет в отставку свой первый электромобиль
General Motors объявил о завершении производства модели Chevrolet Bolt
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Создан «идеальный гараж для электрокара». Он похож на закусочную
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Будущие Chevrolet могут получить безвоздушные шины Michelin
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Владельцам пожароопасных Chevrolet рекомендуют парковаться подальше от других машин
12 января 2018, 10:44
Вот таким будет беспилотник GM без руля и педалей: первое изображение
На дорогах общего пользования такие машины появятся в 2019 году
16 ноября 2017, 11:26
Показан дизайн электрокроссовера Chevrolet на базе «Болта»
Изображение вседорожника показали во время конференции
4 августа 2017, 13:35
Доступный электрокар Chevrolet обошел «Теслу» по запасу хода
В Consumer Reports назвали электромобиль самым дальнобойным за всю историю тестов
26 апреля 2017, 18:40
Электрокары Chevrolet проехали за пять месяцев 7 миллионов километров
Владельцы модели Bolt сэкономили 662,5 тысячи литров топлива
20 января 2017, 19:56
Американец рассказал об «ожившем» электрокаре Bolt
Экомобиль Chevrolet якобы самостоятельно «завелся» и въехал в стену гаража
20 января 2017, 15:27
Поездку беспилотного Chevrolet по Сан-Франциско сняли на видео
В автономной машине находился президент General Motors
1 декабря 2016, 13:20
Chevrolet потеряет 9 тысяч долларов на каждом проданном «Болте»
Названы потери Chevrolet от продажи электромобиля за 36 тысяч долларов
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