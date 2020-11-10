Bolt

Chevrolet Bolt

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Будущие Chevrolet могут получить безвоздушные шины Michelin
Они не боятся проколов
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Владельцам пожароопасных Chevrolet рекомендуют парковаться подальше от других машин
Новости
Электрокар Chevrolet Bolt обновился и обзавелся кросс-версией
Новости
Почти 70 тысяч Chevrolet отозвали из-за возгорания аккумуляторов
10 ноября 2020, 14:45
Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt
Новинка встанет на конвейер летом 2021 года
Вот таким будет беспилотник GM без руля и педалей: первое изображение
На дорогах общего пользования такие машины появятся в 2019 году
12 января 2018, 10:44Новости
Алексей Носаченко
16 ноября 2017, 11:26
Показан дизайн электрокроссовера Chevrolet на базе «Болта»
Изображение вседорожника показали во время конференции
4 августа 2017, 13:35
Доступный электрокар Chevrolet обошел «Теслу» по запасу хода
В Consumer Reports назвали электромобиль самым дальнобойным за всю историю тестов
26 апреля 2017, 18:40
Электрокары Chevrolet проехали за пять месяцев 7 миллионов километров
Владельцы модели Bolt сэкономили 662,5 тысячи литров топлива
20 января 2017, 19:56
Американец рассказал об «ожившем» электрокаре Bolt
Экомобиль Chevrolet якобы самостоятельно «завелся» и въехал в стену гаража
20 января 2017, 15:27
Поездку беспилотного Chevrolet по Сан-Франциско сняли на видео
В автономной машине находился президент General Motors
10 января 2017, 13:53
Лучшим автомобилем в США выбрали электрический Chevrolet
В Детройте назвали лучшую легковушку, пикап и утилитарную машину года
1 декабря 2016, 13:20
Chevrolet потеряет 9 тысяч долларов на каждом проданном «Болте»
Названы потери Chevrolet от продажи электромобиля за 36 тысяч долларов
Электрокар Chevrolet Bolt станет беспилотным такси
General Motors и сервис Lyft создадут службу такси с автопилотами
6 мая 2016, 12:30Новости
Ярослав Гронский
12 января 2016, 13:05
Доступный электрокар Chevrolet получил 200-сильный мотор
Хэтчбек Chevrolet Bolt проедет без подзарядки батарей до 320 километров
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