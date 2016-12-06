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Новости
Chevrolet остановил прием заказов на Malibu
Будущее модели находится под вопросом
Новости
Chevrolet привезет в Россию недорогой внедорожник и бизнес-седан
Новости
Chevrolet отправит на пенсию ещё один седан
Новости
Chevrolet Malibu вернется в Россию. Его будут собирать в Карачаево-Черкесии
6 декабря 2016, 16:32
GM впервые установит 9-ступенчатый «автомат» на седан Chevrolet
Новую коробку передач в 2017 году получат еще девять моделей
Седан Chevrolet Malibu стал на 140 килограммов легче
Новый «Малибу» получил технологии гибрида Volt
1 апреля 2015, 10:48
Новости
Александр Мирошкин
5 марта 2015, 12:29
Компания Chevrolet показала профиль нового Malibu
В Chevrolet рассказали о новинке для автосалона в Нью-Йорке
21 октября 2014, 18:05
Chevrolet оставит Россию без конкурента Toyota Camry
Компания Chevrolet выведет с российского рынка седан Malibu
10 октября 2013, 16:25
Chevrolet Malibu научили читать текстовые сообщения вслух
Седан Malibu получил ряд доработок для нового модельного года
7 декабря 2012, 16:04
Chevrolet обновит Malibu раньше срока
Рестайлинговый седан появится в следующем году
Chevy Malibu
Знакомимся с четырехцилиндровым флагманом Chevrolet – седаном Malibu
22 ноября 2012, 17:09
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Стали известны рублевые цены седана Chevrolet Malibu
Модель появится в России в единственной комплектации
29 августа 2012, 20:41
Новости
5 мая 2012, 17:54
В Калининграде началась сборка нового седана Chevrolet
Завод "Автотор" до конца мая выпустит 35 седанов Chevrolet Malibu
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