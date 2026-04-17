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Новости
Россиянам назвали седан бизнес-класса, который можно купить по цене Kia Rio
Новости
Chevrolet остановил прием заказов на Malibu
Новости
Chevrolet привезет в Россию недорогой внедорожник и бизнес-седан
Новости
Chevrolet отправит на пенсию ещё один седан
24 мая 2019, 16:39
Chevrolet Malibu вернется в Россию. Его будут собирать в Карачаево-Черкесии
Производство седана начнется на заводе «Дервейс»
GM впервые установит 9-ступенчатый «автомат» на седан Chevrolet
Новую коробку передач в 2017 году получат еще девять моделей
6 декабря 2016, 16:32
Новости
Ефим Репин
1 апреля 2015, 10:48
Седан Chevrolet Malibu стал на 140 килограммов легче
Новый «Малибу» получил технологии гибрида Volt
5 марта 2015, 12:29
Компания Chevrolet показала профиль нового Malibu
В Chevrolet рассказали о новинке для автосалона в Нью-Йорке
21 октября 2014, 17:05
Chevrolet оставит Россию без конкурента Toyota Camry
Компания Chevrolet выведет с российского рынка седан Malibu
10 октября 2013, 15:25
Chevrolet Malibu научили читать текстовые сообщения вслух
Седан Malibu получил ряд доработок для нового модельного года
7 декабря 2012, 15:04
Chevrolet обновит Malibu раньше срока
Рестайлинговый седан появится в следующем году
Chevy Malibu
Знакомимся с четырехцилиндровым флагманом Chevrolet – седаном Malibu
22 ноября 2012, 16:09
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Стали известны рублевые цены седана Chevrolet Malibu
Модель появится в России в единственной комплектации
29 августа 2012, 19:41
Новости
5 мая 2012, 16:54
В Калининграде началась сборка нового седана Chevrolet
Завод "Автотор" до конца мая выпустит 35 седанов Chevrolet Malibu
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