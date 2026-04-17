Chevrolet Malibu

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Россиянам назвали седан бизнес-класса, который можно купить по цене Kia Rio
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Chevrolet остановил прием заказов на Malibu
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Chevrolet привезет в Россию недорогой внедорожник и бизнес-седан
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Chevrolet отправит на пенсию ещё один седан
5 марта 2015, 12:29
Компания Chevrolet показала профиль нового Malibu
В Chevrolet рассказали о новинке для автосалона в Нью-Йорке
21 октября 2014, 17:05
Chevrolet оставит Россию без конкурента Toyota Camry
Компания Chevrolet выведет с российского рынка седан Malibu
10 октября 2013, 15:25
Chevrolet Malibu научили читать текстовые сообщения вслух
Седан Malibu получил ряд доработок для нового модельного года
7 декабря 2012, 15:04
Chevrolet обновит Malibu раньше срока
Рестайлинговый седан появится в следующем году
Chevy Malibu
Знакомимся с четырехцилиндровым флагманом Chevrolet – седаном Malibu
22 ноября 2012, 16:09Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
5 мая 2012, 16:54
В Калининграде началась сборка нового седана Chevrolet
Завод "Автотор" до конца мая выпустит 35 седанов Chevrolet Malibu
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