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Новости
Посмотрите на 60-летний Chevrolet Corvette, который выглядит как новый
Модифицированный родстер побеждал в гоночной серии
Новости
Разбитая Ferrari 458 помогла создать V8 для нового Corvette Z06
Новости
Двигатель Chevrolet Corvette украсили космическими кораблями
Новости
Chevrolet Corvette получил пакет улучшений от Callaway
19 февраля, 14:00
Среднемоторный Chevrolet Corvette впервые получил турбонаддув
Причем установить его можно самостоятельно
Посмотрите на Chevrolet Corvette, доработанный создателем «Бэтмобиля»
Всего инженер построил семь уникальных спорткаров с уникальным дизайном и модифицированным шасси
18 февраля, 15:57
Новости
Анастасия Мельник
Самый дорогой Chevrolet
Видео: новый среднемоторный Corvette — американский «Ferrari для бедных»
5 февраля, 8:00
Лаборатория
Редакция «Мотора»
2 февраля, 17:42
Chevrolete Corvette C7 перевернулся на гоночной трассе на полной скорости. Но водитель не пострадал
Водитель суперкара не справился с управлением из-за недостаточного сцепления с дорожным покрытием
2 февраля, 12:05
Chevrolet Corvette попытались превратить в «суперкар будущего» в стиле Cyberpunk. Получилось очень плохо
Кустарное транспортное средство владелец использовать в качестве машины на каждый день
30 января, 20:20
Первый Chevrolet Corvette Z06 оказался дороже, чем Bugatti Chiron
Суперкар с идентификационным номером «001» пустили с молотка по рекордной цене
30 января, 15:00
Посмотрите на Chevrolet Corvette с внешностью Dodge Viper
Один из двух выпущенных автомобилей в итоге продать не удалось — ценителей подобного тюнинга так и не нашлось
23 января, 20:20
Раскрыта внешность юбилейного Chevrolet Corvette C8
Спецверсию спорткара выпустят в честь 70-летия модели
29 декабря 2021, 17:22
Сотню новых Chevrolet Corvette отправят под пресс. И сделает это сам производитель
В компании опасаются скрытых дефектов в спорткарах, поэтому не хотят отправлять восстановленные модели в дилерские центры
Chevrolet остановил производство Corvette из-за торнадо
В результате природного катаклизма загорелся автозавод марки
13 декабря 2021, 19:10
Новости
Анастасия Мельник
5 декабря 2021, 16:00
Некоторые владельцы Chevrolet Corvette отказались переходить на электричество
Многие назвали это кощунством
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