Chevrolet Corvette

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На Chevrolet, способный разгоняться до 322 км/ч, установили ультранизкую цену
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Chevrolet избавится от названия гибридного Corvette, отталкивающего покупателей
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Американские пожарные нашли в болоте Chevrolet Corvette без хозяина
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Chevrolet Corvette ZR1 стал полноприводным гибридом
11 мая 2025, 20:20
Chevrolet впервые предложил для Corvette десятипоршневые тормоза
Улучшенная система доступна в составе недешевого пакета опций ZTK
9 мая 2025, 16:32
Chevrolet Corvette обрел новый салон: спорный интерфейс в прошлом
General Motors прислушался к критике и переделал интерьер суперкара
22 апреля 2025, 19:15
Посмотрите на гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette
Модель оборудована настоящим боковым выхлопом
Деликатесы из Chevrolet Corvette
От всеми забытого родстера Cadillac до шедевров высокой автомобильной моды
18 марта 2025, 7:00Селектор
Асатур Бисембин
Асатур Бисембин
14 марта 2025, 18:55
Дилеры Chevrolet отдают нераспроданные Corvette по ценам пятилетней давности
Автомобили доступны в любой цветовой гамме
11 марта 2025, 15:11
Старый Mitsubishi Eclipse переделали в Chevrolet Corvette и продают по цене топовой Lada Vesta
Внешний вид автомобиля изменили до неузнаваемости
Универсалы Chevrolet Corvette. Что?!
Что будет, если объединить титульный американский спорткар и грузопассажирский кузов? Настоящий рок-н-ролл!
7 марта 2025, 7:00Читальный зал
Асатур Бисембин
Асатур Бисембин
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