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Новости
На Chevrolet, способный разгоняться до 322 км/ч, установили ультранизкую цену
Новости
Chevrolet избавится от названия гибридного Corvette, отталкивающего покупателей
Новости
Американские пожарные нашли в болоте Chevrolet Corvette без хозяина
Новости
Chevrolet Corvette ZR1 стал полноприводным гибридом
14 июня 2025, 14:23
Chevrolet подтвердил дебют инфернального 1200-сильного Corvette
Флагман General Motors пополнит линейку в 2026 модельном году
В Екатеринбурге продают культовый Chevrolet Corvette за 1,7 миллиона рублей
Спорткар с двигателем V8 и автоматической коробкой передач выпущен в середине 1990-х годов
4 июня 2025, 18:15
Новости
Анастасия Мельник
12 мая 2025, 11:23
В GM ответили на слухи о появлении спорткара Cadillac на базе Corvette
Ждать такую модель не стоит, и вот почему
11 мая 2025, 20:20
Chevrolet впервые предложил для Corvette десятипоршневые тормоза
Улучшенная система доступна в составе недешевого пакета опций ZTK
9 мая 2025, 16:32
Chevrolet Corvette обрел новый салон: спорный интерфейс в прошлом
General Motors прислушался к критике и переделал интерьер суперкара
22 апреля 2025, 19:15
Посмотрите на гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette
Модель оборудована настоящим боковым выхлопом
Деликатесы из Chevrolet Corvette
От всеми забытого родстера Cadillac до шедевров высокой автомобильной моды
18 марта 2025, 7:00
Селектор
Асатур Бисембин
14 марта 2025, 18:55
Дилеры Chevrolet отдают нераспроданные Corvette по ценам пятилетней давности
Автомобили доступны в любой цветовой гамме
11 марта 2025, 15:11
Старый Mitsubishi Eclipse переделали в Chevrolet Corvette и продают по цене топовой Lada Vesta
Внешний вид автомобиля изменили до неузнаваемости
С молотка пустят единственный в своем роде Chevrolet Corvette
Кастомный спорткар разработал дизайнер General Motors
7 марта 2025, 16:20
Новости
Анастасия Мельник
Универсалы Chevrolet Corvette. Что?!
Что будет, если объединить титульный американский спорткар и грузопассажирский кузов? Настоящий рок-н-ролл!
7 марта 2025, 7:00
Читальный зал
Асатур Бисембин
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