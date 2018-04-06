Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Spark
Chevrolet Spark
Все модели
Adra
Aveo
Bolt
Bolt EV
Camaro
Captiva
Chevelle
City Express
Cobalt
Colorado
Corvette
Corvette Stingray
Crossvolt
Cruze
EN-V
El Camino
Epica
Equinox
Impala
Malibu
Matiz
Niva
Orlando
Prisma
SS
Silverado
Sonic
Spark
Spin
Suburban
Tahoe
Tracker
TrailBlazer
Traverse
Trax
Tru 140S
Volt
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Chevrolet прекратит выпуск самой дешевой модели, которая доступна в России
Компактный хэтчбек Spark снимут с производства из-за низкого уровня продаж
Новости
В России приостановят продажи самых дешевых иномарок
Новости
В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
Новости
Только послушайте: хэтчбек Chevrolet Sonic с мотором V8
6 апреля 2018, 14:27
Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze
Модели получили модернизированный дизайн и оснащение
Компакт-кар Chevrolet Spark стал «вседорожником»
В Нью-Дели показали концепт-кар Chevrolet Beat Activ
3 февраля 2016, 15:02
Новости
Ярослав Гронский
20 января 2016, 15:20
Chevrolet покажет «вседорожный» компактный хэтчбек
Компания привезет в Дели концептуальный вариант модели Spark
22 октября 2015, 11:30
Хэтчбеку Chevrolet Spark добавили агрессии
На тюнинг-шоу SEMA дебютирует Spark RS с карбоновым кузовным обвесом
14 мая 2015, 9:32
Chevrolet отзовет в России 346 «Спарков»
На дефектных машинах обнаружена неисправность ABS
2 апреля 2015, 11:12
Компания Chevrolet выпустила Spark нового поколения
Машина получила новую внешность и современные системы безопасности
9 марта 2015, 17:24
Компания Chevrolet приоткрыла дизайн нового Spark
Новый компакт-кар разделит платформу с Opel Karl
11 апреля 2014, 19:16
Chevrolet отзовет в России компакт-кары Spark
Автомобили отзовут из-за дефекта рулевого управления
22 января 2014, 22:22
Американцы назвали Chevrolet Spark самым безопасным компакт-каром
В IIHS провели краш-тест 11 компактных автомобилей
Искра
Фотографии хэтчбека Chevrolet Spark для США
14 ноября 2011, 19:46
Без рубрики
14 ноября 2011, 19:18
Компания Chevrolet изменила для американцев хэтчбек Spark
Компания Chevrolet покажет в Лос-Анджелесе хэтчбек Spark c измененным дизайном экстерьера
× Отключить рекламу
Новости партнёров