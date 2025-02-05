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Новости
Первый взгляд на кроссовер Chevrolet, для которого возродили имя Spark
Он полностью электрический и ориентирован на китайский рынок
Новости
Вместо Lada: в Россию вернулся недорогой Chevrolet
Новости
В России продают хэтчбек Chevrolet за 1,6 миллиона рублей
Новости
Дешевые Chevrolet повторно отправляют в ремонт из-за распахивающегося капота
29 апреля 2022, 11:20
Уход GM не означает, что массовые модели Chevrolet исчезнут с российского рынка
Речь идет о седанах Cobalt и Nexia, а также о хэтчбеке Spark
Chevrolet прекратит выпуск самой дешевой модели, которая доступна в России
Компактный хэтчбек Spark снимут с производства из-за низкого уровня продаж
3 февраля 2022, 18:54
Новости
Анастасия Мельник
22 декабря 2021, 9:59
В России приостановят продажи самых дешевых иномарок
Завод UzAuto испытывает сложности из-за дефицита комплектующих
15 июня 2020, 14:31
В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
На российский рынок вернулись Spark, Nexia и Cobalt
2 марта 2019, 18:57
Только послушайте: хэтчбек Chevrolet Sonic с мотором V8
Американская команда построила полноприводник с мотором V8 6.2 на базе хэтчбека A-класса
6 апреля 2018, 14:27
Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze
Модели получили модернизированный дизайн и оснащение
3 февраля 2016, 15:02
Компакт-кар Chevrolet Spark стал «вседорожником»
В Нью-Дели показали концепт-кар Chevrolet Beat Activ
20 января 2016, 15:20
Chevrolet покажет «вседорожный» компактный хэтчбек
Компания привезет в Дели концептуальный вариант модели Spark
22 октября 2015, 11:30
Хэтчбеку Chevrolet Spark добавили агрессии
На тюнинг-шоу SEMA дебютирует Spark RS с карбоновым кузовным обвесом
Chevrolet отзовет в России 346 «Спарков»
На дефектных машинах обнаружена неисправность ABS
14 мая 2015, 9:32
Новости
Александр Мирошкин
2 апреля 2015, 11:12
Компания Chevrolet выпустила Spark нового поколения
Машина получила новую внешность и современные системы безопасности
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