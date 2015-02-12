Equinox

Chevrolet Equinox

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Новый электрический кроссовер Chevrolet показали на видео
Американская марка активно готовится к премьере новой модели
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Рассекречен новый недорогой электрокроссовер Chevrolet
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Обновленный Chevrolet Equinox обзавелся спортивной версией
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Кроссовер Chevrolet Equinox лишился двигателя V6
12 февраля 2015, 13:56
Кроссовер Chevrolet Equinox обновился
Рестайлинговый вседорожник дебютирует на моторшоу в Чикаго

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