Chevrolet Niva

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Дизель, уния с Duster, мотор Twin Cam: какой «Лада Нива» должна была стать
Новости
АвтоВАЗ начал сборку Lada Niva Sport
Новости
АвтоВАЗ показал спортивную «Ниву» со 150-сильным мотором
Новости
АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Chevrolet Niva
30 января 2022, 13:00
Немцы сделали «Ниву», которая дороже Ford Bronco
Тюнинг-ателье Zubr Team представило проект по доработке российского автомобиля, который делает «Ниву» ещё более приспособленной к бездорожью
4 августа 2021, 14:28
Раскрыта стоимость обновленной Lada Niva Bronto
Один из дилеров оценил внедорожник в 953,9 тысячи рублей
21 июля 2021, 12:26
Посмотрите, какой может быть новая Lada Niva
Независимый дизайнер опубликовал рендеры будущего кроссовера
28 мая 2021, 15:33
Посмотрите на пикап Lada Niva, за который итальянцы просят 2 миллиона рублей
Переделкой внедорожника в пикап занималась местная фирма
19 мая 2021, 16:44
Посмотрите на Dacia Bigster, на базе которой сделают Lada Niva нового поколения
В Сети появились патентные изображения будущего кроссовера
17 мая 2021, 15:33
Дилеры подняли цены на старую Lada Niva. Теперь она стоит почти как Niva Travel
Автосалоны распродают остатки дореформенных внедорожников по высоким ценам
30 апреля 2021, 13:22
АвтоВАЗ объявил о переносе сборки Lada Niva Travel
«Lada Запад Тольятти» будет законсервирован
3 марта 2021, 11:42
В России распродают остатки Lada Niva со старым дизайном
АвтоВАЗ полностью перешел на выпуск Niva Travel, а запасы дорестайлинговых внедорожников у дилеров подходят к концу
9 февраля 2021, 11:35
В России стартовали продажи Lada Niva Travel
Цены на внедорожник с новым дизайном начинаются от 747 900 рублей
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