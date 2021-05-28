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Новости
Немцы сделали «Ниву», которая дороже Ford Bronco
Тюнинг-ателье Zubr Team представило проект по доработке российского автомобиля, который делает «Ниву» ещё более приспособленной к бездорожью
Новости
Посмотрите на самую первую Chevrolet Niva: она стала экспонатом музея
Новости
Раскрыта стоимость обновленной Lada Niva Bronto
Новости
Посмотрите, какой может быть новая Lada Niva
28 мая 2021, 15:33
Посмотрите на пикап Lada Niva, за который итальянцы просят 2 миллиона рублей
Переделкой внедорожника в пикап занималась местная фирма
Посмотрите на Dacia Bigster, на базе которой сделают Lada Niva нового поколения
В Сети появились патентные изображения будущего кроссовера
19 мая 2021, 16:44
Новости
Лиза Будрина
17 мая 2021, 15:33
Дилеры подняли цены на старую Lada Niva. Теперь она стоит почти как Niva Travel
Автосалоны распродают остатки дореформенных внедорожников по высоким ценам
30 апреля 2021, 13:22
АвтоВАЗ объявил о переносе сборки Lada Niva Travel
«Lada Запад Тольятти» будет законсервирован
3 марта 2021, 11:42
В России распродают остатки Lada Niva со старым дизайном
АвтоВАЗ полностью перешел на выпуск Niva Travel, а запасы дорестайлинговых внедорожников у дилеров подходят к концу
19 февраля 2021, 10:52
АвтоВАЗ запретил дилерам продавать задние фонари от новой Lada Niva Travel, и вот почему
Оказалось, что эту запчасть начали массово скупать владельцы старых Chevrolet Niva
9 февраля 2021, 11:35
В России стартовали продажи Lada Niva Travel
Цены на внедорожник с новым дизайном начинаются от 747 900 рублей
Какой могла стать Нива?
Большой путеводитель «Мотора» по истории самого народного внедорожника страны
8 февраля 2021, 8:30
Читальный зал
Василий Костин
28 января 2021, 11:06
Дизайнер классической «Нивы» раскритиковал внешность Niva Travel
Семушкин назвал рестайлинг неудачным и пожалел, что ему приходится ругать коллег
Турбомотор и 24-сантиметровый клиренс: появились подробности о новой «Ниве»
АвтоВАЗ представит преемника внедорожника в 2024 году
26 января 2021, 11:11
Новости
Мария Руцкая
22 января 2021, 14:33
Появилась первая фотография Lada Niva Travel в упрощенной комплектации
Снимок был сделан на стоянке одного из дилеров Lada
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