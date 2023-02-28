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Новости
Культовый Chevrolet Impala начала 70-х годов разбили в Москве
В американскую «классику» врезался водитель Audi A7
Новости
Посмотрите на 61-летний Chevrolet Impala, который на 17 лет забыли в гараже
Новости
На продажу выставили 60-летний «мафиозный» Chevrolet Impala с дырками от пуль
Новости
Chevrolet Impala из «Тачку на прокачку» пустят с молотка за 19 миллионов рублей
12 декабря 2020, 10:00
Полиция задержала водителя, который заменил фары фонариками
Разбитую светотехнику водитель решил заменить парой фонариков
Видео: 1400-сильный Ford Mustang Кена Блока против 1500-сильного Chevrolet Impala
Создатель «Джимханы» все еще непобедим
26 ноября 2020, 18:25
Новости
Анастасия Мельник
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
22 мая 2020, 9:05
Читальный зал
Борис Закиров
15 апреля 2020, 18:11
На аукционе продают 24-летний Chevrolet Impala SS в идеальном состоянии
Стоимость американской классики с пробегом 3540 километров стартует с 10 тысяч долларов
21 июля 2014, 22:34
В США выбрали лучшие машины для пожилых водителей
Издание Consumer Reports составило список из 10 автомобилей
20 февраля 2013, 19:45
Компания Chevrolet встроила сейф в новую "Импалу"
Мультимедийную систему MyLink защитили с помощью пароля
10 августа 2012, 17:57
Chevrolet отзовет в США 36 тысяч полицейских автомобилей
Причиной отзыва стали неисправности передней подвески
4 апреля 2012, 15:52
Модель Chevrolet Impala добралась до десятого поколения
Новый полноразмерный седан марки дебютирует в Нью-Йорке
22 марта 2012, 16:33
Компания Chevrolet показала тизер нового большого седана
На моторшоу в Нью-Йорке производитель покажет "Импалу" нового поколения
GM подтвердил выпуск нового Chevrolet Impala
Выпуск автомобиля следующего поколения наладят на заводе в Канаде
19 декабря 2011, 23:04
Новости
6 июля 2011, 13:38
Концерн GM проигнорировал отзыв 400 тысяч автомобилей
"Дженерал Моторз" отозвал полицейские автомобили Chevrolet Impala, проигнорировав гражданские машины
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