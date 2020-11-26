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Новости
Посмотрите на 61-летний Chevrolet Impala, который на 17 лет забыли в гараже
У него до сих пор работает заводской двигатель
Новости
На продажу выставили 60-летний «мафиозный» Chevrolet Impala с дырками от пуль
Новости
Chevrolet Impala из «Тачки на прокачку» пустят с молотка за 19 миллионов рублей
Новости
Полиция задержала водителя, который заменил фары фонариками
26 ноября 2020, 18:25
Видео: 1400-сильный Ford Mustang Кена Блока против 1500-сильного Chevrolet Impala
Создатель «Джимханы» все еще непобедим
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
22 мая 2020, 9:05
Читальный зал
Борис Закиров
15 апреля 2020, 18:11
На аукционе продают 24-летний Chevrolet Impala SS в идеальном состоянии
Стоимость американской классики с пробегом 3540 километров стартует с 10 тысяч долларов
21 июля 2014, 23:34
В США выбрали лучшие машины для пожилых водителей
Издание Consumer Reports составило список из 10 автомобилей
20 февраля 2013, 20:45
Компания Chevrolet встроила сейф в новую "Импалу"
Мультимедийную систему MyLink защитили с помощью пароля
10 августа 2012, 18:57
Chevrolet отзовет в США 36 тысяч полицейских автомобилей
Причиной отзыва стали неисправности передней подвески
Антилопа
Фотографии нового пятиметрового седана Chevrolet Impala
4 апреля 2012, 18:05
Без рубрики
4 апреля 2012, 16:52
Модель Chevrolet Impala добралась до десятого поколения
Новый полноразмерный седан марки дебютирует в Нью-Йорке
22 марта 2012, 17:33
Компания Chevrolet показала тизер нового большого седана
На моторшоу в Нью-Йорке производитель покажет "Импалу" нового поколения
GM подтвердил выпуск нового Chevrolet Impala
Выпуск автомобиля следующего поколения наладят на заводе в Канаде
20 декабря 2011, 0:04
Новости
6 июля 2011, 14:38
Концерн GM проигнорировал отзыв 400 тысяч автомобилей
"Дженерал Моторз" отозвал полицейские автомобили Chevrolet Impala, проигнорировав гражданские машины
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