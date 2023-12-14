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В Россию привезли новые Chevrolet Orlando. Раскрыта цена
Стоимость семиместного автомобиля стартует с 2,6 миллиона рублей
Новости
Новый Chevrolet Orlando: первые фотографии
Новости
Chevrolet отзовет в России 3,3 тысячи «Крузов» и «Орландо»
Новости
Минивэн Chevrolet Orlando обновился
13 марта 2013, 17:25
В России минивэн Chevrolet Orlando обзавелся дизелем
Начался прием заказов на версию модели со 163-сильным дизелем
Chevrolet Orlando
Длительный тест Chevrolet Orlando: часть вторая
8 июня 2012, 13:35
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Chevrolet Orlando
Длительный тест Chevrolet Orlando: часть первая
30 мая 2012, 15:38
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Тещино место
Тестируем минивэн Chevrolet Orlando с мужской внешностью
14 ноября 2011, 17:16
Тест-драйв
Петр Баканов
21 сентября 2011, 20:00
Минивэн Chevrolet Orlando появится в России в октябре
Цены на минивэн Chevrolet Orlando будут начинаться от 719 тысяч рублей
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