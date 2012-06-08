Orlando

Chevrolet Orlando

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Новый Chevrolet Orlando: первые фотографии
На снимках раскрыли версию для китайского рынка
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Chevrolet отзовет в России 3,3 тысячи «Крузов» и «Орландо»
Новости
Минивэн Chevrolet Orlando обновился
Новости
В России минивэн Chevrolet Orlando обзавелся дизелем
Chevrolet Orlando
Длительный тест Chevrolet Orlando: часть вторая
8 июня 2012, 14:35Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Chevrolet Orlando
Длительный тест Chevrolet Orlando: часть первая
30 мая 2012, 16:38Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Тещино место
Тестируем минивэн Chevrolet Orlando с мужской внешностью
14 ноября 2011, 18:16Тест-драйв
Петр Баканов
21 сентября 2011, 21:00
Минивэн Chevrolet Orlando появится в России в октябре
Цены на минивэн Chevrolet Orlando будут начинаться от 719 тысяч рублей

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