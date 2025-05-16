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Cумасшедшие Chevrolet Camaro
Трековое купе из шестидесятых, герой Нюрбругринга, который быстрее Porsche, компрессорный охотник на «Мустанги» и многие другие
Новости
Посмотрите на гибрид Chevrolet Camaro и мотоцикла Honda
Новости
В Москве продают Chevrolet Camaro, забытый на десятилетие в гараже
Новости
Американская полиция купила себе 40-летний Chevrolet Camaro на деньги наркокартеля
26 мая 2024, 11:00
Видео: дрэговый пикап Ford F-150 против Chevrolet Camaro из 1970-х
Обе машины построены для заездов по прямой
С молотка пустят редчайший Camaro. Таких выпустили всего три
Турбированный спорткар Yenko Turbo Z выставят на торги аукциона Mecum’s
1 января 2024, 21:01
Новости
Анастасия Мельник
17 декабря 2023, 17:00
Ушла эпоха: Chevrolet выпустил последний экземпляр Camaro
Купе в версии ZL1 1LE поставило точку в истории спорткара
26 ноября 2023, 23:59
Собран последний компрессорный 6,2-литровый V8 для Chevrolet Camaro
Производство легендарной модели завершится через два месяца
12 ноября 2023, 12:00
Видео: новый Ford Mustang Dark Horse против спорткаров BMW, Lotus и Toyota
В заезде поучаствовали актуальные новинки
22 октября 2023, 12:00
Битва масл-каров: Ford Mustang Dark Horse устроил гонку с Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Три американских автомобиля встретились в одном заезде
15 октября 2023, 10:30
Видео: дуэль доработанного суперседана Cadillac CTS-V и 1000-сильного Chevrolet Camaro SS
В заезде приняли участие два автомобиля с глубоким тюнингом
14 октября 2023, 9:30
Hennessey попрощалась с 1000-сильным Chevrolet Camaro особой версией Exorcist
Всего будет сделано 57 экземпляров спорткара
8 октября 2023, 11:00
Трёхпедальная гонка: новый BMW M2 и Chevrolet Camaro с механическими коробками сразились в дрэге
Два купе представляют два совершенно разных подхода к спорткарам
Видео: спорткары Ford и Chevrolet устроили гонку с суперпикапом Ford
Грузовик оказался мощнее каждого из пони-каров
1 октября 2023, 17:00
Новости
Александр Пономарёв
24 сентября 2023, 12:30
Видео: дуэль 3000-сильного Chevrolet Camaro и 900-сильной Honda Civic
Оба участника гонки очень серьёзно доработаны
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