Chevrolet Camaro

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Cумасшедшие Chevrolet Camaro
Трековое купе из шестидесятых, герой Нюрбругринга, который быстрее Porsche, компрессорный охотник на «Мустанги» и многие другие
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Посмотрите на гибрид Chevrolet Camaro и мотоцикла Honda
Новости
В Москве продают Chevrolet Camaro, забытый на десятилетие в гараже
Новости
Американская полиция купила себе 40-летний Chevrolet Camaro на деньги наркокартеля
26 ноября 2023, 23:59
Собран последний компрессорный 6,2-литровый V8 для Chevrolet Camaro
Производство легендарной модели завершится через два месяца
12 ноября 2023, 12:00
Видео: новый Ford Mustang Dark Horse против спорткаров BMW, Lotus и Toyota
В заезде поучаствовали актуальные новинки
22 октября 2023, 12:00
Битва масл-каров: Ford Mustang Dark Horse устроил гонку с Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Три американских автомобиля встретились в одном заезде
15 октября 2023, 10:30
Видео: дуэль доработанного суперседана Cadillac CTS-V и 1000-сильного Chevrolet Camaro SS
В заезде приняли участие два автомобиля с глубоким тюнингом
14 октября 2023, 9:30
Hennessey попрощалась с 1000-сильным Chevrolet Camaro особой версией Exorcist
Всего будет сделано 57 экземпляров спорткара
8 октября 2023, 11:00
Трёхпедальная гонка: новый BMW M2 и Chevrolet Camaro с механическими коробками сразились в дрэге
Два купе представляют два совершенно разных подхода к спорткарам
24 сентября 2023, 12:30
Видео: дуэль 3000-сильного Chevrolet Camaro и 900-сильной Honda Civic
Оба участника гонки очень серьёзно доработаны
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