Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Camaro
Chevrolet Camaro
Все модели
Adra
Aveo
Bolt
Bolt EV
Camaro
Captiva
Chevelle
City Express
Cobalt
Colorado
Corvette
Corvette Stingray
Crossvolt
Cruze
EN-V
El Camino
Epica
Equinox
Impala
Malibu
Matiz
Niva
Orlando
Prisma
SS
Silverado
Sonic
Spark
Spin
Suburban
Tahoe
Tracker
TrailBlazer
Traverse
Trax
Tru 140S
Volt
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Lingenfelter серьёзно увеличил мощность Chevrolet Camaro Z/28
Снятый с производства спорткар до сих пор востребован у фанатов маслкаров и тюнеров
Новости
Roadster Shop показал рестомод Chevrolet Camaro Джо Рогана
Новости
Режиссёр «Трансформеров» выставил на продажу коллекцию автомобилей из своих фильмов
Новости
Chevrolet Camaro получил «вишневую» версию. Таких выпустят всего 10
1 декабря 2021, 17:27
У этого Chevrolet Camaro два передка и два мотора. И его можно купить
Уникальное купе построили для демонстрации «начинки», которая когда-то функционировала благодаря электромоторчику
Маслкары XXI века
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить, но по-прежнему верят в силу кубических дюймов
22 сентября 2021, 8:00
Читальный зал
Асатур Бисембин
20 сентября 2021, 14:32
Посмотрите на очень странный Chevrolet Camaro, похожий на снегоочиститель
По мнению пользователей Reddit, гигантский сплиттер может пригодиться зимой – если, конечно, он достаточно надежный
9 сентября 2021, 13:14
Посмотрите на 34-летний Chevrolet Camaro, который стоит в два раза больше нового
За спорткар третьего поколения заплатили 56 тысяч долларов
4 сентября 2021, 18:18
Дрэг-гонка: Ford Mustang против Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Американские масл-кары с компрессорными V8 посоревновались на прямой
29 августа 2021, 12:00
Chevrolet Camaro получит мотор Blackwing перед выходом на пенсию
Модификация ZL1 обретёт двигатель от суперседана CT5-V Blackwing
28 июля 2021, 17:04
Hennessey отметила 30-летие особой версией 1000-сильного Chevrolet Camaro
30 экземплярами юбилейного спорткара ателье завершит производство инфернального Exorcist
28 июля 2021, 13:03
На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан
Но это произойдет не раньше 2024 года
21 февраля 2021, 18:00
Chevrolet Camaro получит эксклюзивный цвет от Corvette
С 2022 модельного года спорткар начнут окрашивать в Rapid Blue
Chevrolet Camaro продлили жизнь ещё на два года
Спорткар должен продержаться на конвейере до 2026 года
27 декабря 2020, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
13 ноября 2020, 10:12
Chevrolet завершил продажи Camaro в России
С начала 2020 года в стране продали 42 экземпляра модели
Первая
1 из 8
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров