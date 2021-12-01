Camaro

Chevrolet Camaro

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Lingenfelter серьёзно увеличил мощность Chevrolet Camaro Z/28
Снятый с производства спорткар до сих пор востребован у фанатов маслкаров и тюнеров
Новости
Roadster Shop показал рестомод Chevrolet Camaro Джо Рогана
Новости
Режиссёр «Трансформеров» выставил на продажу коллекцию автомобилей из своих фильмов
Новости
Chevrolet Camaro получил «вишневую» версию. Таких выпустят всего 10
1 декабря 2021, 17:27
У этого Chevrolet Camaro два передка и два мотора. И его можно купить
Уникальное купе построили для демонстрации «начинки», которая когда-то функционировала благодаря электромоторчику
Маслкары XXI века
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить, но по-прежнему верят в силу кубических дюймов
22 сентября 2021, 8:00Читальный зал
Асатур Бисембин
20 сентября 2021, 14:32
Посмотрите на очень странный Chevrolet Camaro, похожий на снегоочиститель
По мнению пользователей Reddit, гигантский сплиттер может пригодиться зимой – если, конечно, он достаточно надежный
9 сентября 2021, 13:14
Посмотрите на 34-летний Chevrolet Camaro, который стоит в два раза больше нового
За спорткар третьего поколения заплатили 56 тысяч долларов
4 сентября 2021, 18:18
Дрэг-гонка: Ford Mustang против Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Американские масл-кары с компрессорными V8 посоревновались на прямой
29 августа 2021, 12:00
Chevrolet Camaro получит мотор Blackwing перед выходом на пенсию
Модификация ZL1 обретёт двигатель от суперседана CT5-V Blackwing
28 июля 2021, 17:04
Hennessey отметила 30-летие особой версией 1000-сильного Chevrolet Camaro
30 экземплярами юбилейного спорткара ателье завершит производство инфернального Exorcist
28 июля 2021, 13:03
На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан
Но это произойдет не раньше 2024 года
21 февраля 2021, 18:00
Chevrolet Camaro получит эксклюзивный цвет от Corvette
С 2022 модельного года спорткар начнут окрашивать в Rapid Blue
Chevrolet Camaro продлили жизнь ещё на два года
Спорткар должен продержаться на конвейере до 2026 года
27 декабря 2020, 16:00Новости
Александр Пономарёв
13 ноября 2020, 10:12
Chevrolet завершил продажи Camaro в России
С начала 2020 года в стране продали 42 экземпляра модели
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