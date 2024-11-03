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Новости
Chevrolet начала продажи седана Cobalt с тюнингом в узбекском стиле
Рестайлинг модели запаздывает, зато продажи подстегнули спецверсией
Новости
В России стали продавать новые седаны Chevrolet по цене базовой Vesta
Новости
В Узбекистане обновят самую популярную модель Chevrolet
Новости
Обновленный компактвэн Chevrolet на базе Cobalt: официальные фото
1 декабря 2022, 19:40
В России начались продажи дешевых седанов Chevrolet. Минимальная стоимость – миллион рублей
Автомобили с «механикой» и автоматом доступны сразу в нескольких регионах
В России продают девятилетнюю «капсулу времени» Chevrolet Cobalt
Почти всю жизнь автомобиль провел без движения
7 июля 2022, 17:10
Новости
Мария Руцкая
29 апреля 2022, 11:20
Уход GM не означает, что массовые модели Chevrolet исчезнут с российского рынка
Речь идет о седанах Cobalt и Nexia, а также о хэтчбеке Spark
22 декабря 2021, 9:59
В России приостановят продажи самых дешевых иномарок
Завод UzAuto испытывает сложности из-за дефицита комплектующих
15 июня 2020, 14:31
В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
На российский рынок вернулись Spark, Nexia и Cobalt
24 ноября 2016, 18:39
Chevrolet Cobalt вернулся в Россию под брендом Ravon
Объявлены рублевые цены на седан Ravon R4
24 ноября 2015, 13:22
Компания Chevrolet полностью изменила дизайн седана Cobalt
Обновленная бюджетная модель марки дебютирует в декабре
13 февраля 2014, 23:12
GM отзовет 778 тысяч машин из-за расшатанного замка зажигания
Под отзыв попадут Chevrolet Cobalt и Pontiac G5
Тест некрасивых
Тест-драйв трех автомобилей с неоднозначной внешностью
6 февраля 2014, 16:08
Тест-драйв
Влад Клепач
Chevrolet Cobalt
Проверяем бюджетный седан Chevrolet дорогами Узбекистана
7 мая 2013, 14:00
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
13 декабря 2012, 18:49
Компания Chevrolet назвала стоимость конкурента "Соляриса"
Седан Cobalt будет стоить на тысячу рублей дешевле модели Hyundai
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