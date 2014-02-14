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В России приостановят продажи самых дешевых иномарок
Завод UzAuto испытывает сложности из-за дефицита комплектующих
Новости
В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
Новости
Chevrolet Cobalt вернулся в Россию под брендом Ravon
Новости
Компания Chevrolet полностью изменила дизайн седана Cobalt
14 февраля 2014, 0:12
GM отзовет 778 тысяч машин из-за расшатанного замка зажигания
Под отзыв попадут Chevrolet Cobalt и Pontiac G5
Тест некрасивых
Тест-драйв трех автомобилей с неоднозначной внешностью
6 февраля 2014, 17:08
Тест-драйв
Влад Клепач
Chevrolet Cobalt
Проверяем бюджетный седан Chevrolet дорогами Узбекистана
7 мая 2013, 15:00
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
13 декабря 2012, 19:49
Компания Chevrolet назвала стоимость конкурента "Соляриса"
Седан Cobalt будет стоить на тысячу рублей дешевле модели Hyundai
21 ноября 2012, 23:24
Утилизационный сбор сделает Chevrolet Cobalt дороже
Седан будет стоить дороже 460 тысяч рублей
29 августа 2012, 20:28
Компания Chevrolet обзавелась доступным седаном
Продажи модели начнутся в начале 2013 года
29 февраля 2012, 17:31
Бюджетный седан Chevrolet появится в России в 2013 году
Компания обещает, что автомобиль будет сопоставим по цене с Renault Logan
Chevrolet представит в России бюджетный седан Cobalt
Российская премьера бюджетного седана, разработанного для развивающихся рынков, пройдет на Московском автосалоне
6 декабря 2011, 15:03
Новости
17 июня 2011, 18:29
В Южной Америке представили новый седан Chevrolet
Компания Chevrolet представила в Буэнос-Айресе новый седан Chevrolet Cobalt
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