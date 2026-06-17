Chevrolet Silverado

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Новый Chevrolet Silverado сохранит двигатели V8
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Chevrolet показала 1115-сильный гоночный электропикап
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Видео: Chevrolet Silverado и Audi R8 устроили гонку по прямой
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Hennessey представила брутальный 650-сильный суперпикап Goliath
17 июля 2023, 6:06
Chevrolet в полтора раза увеличил гарантию на базовые Silverado
В General Motors уверены в надёжности модернизированного мотора
2 июля 2023, 14:14
Первый электропикап Chevrolet разом подорожал на 85 процентов
«Рекламная» базовая версия исчезла из конфигуратора
21 мая 2023, 23:45
Рабочий грузовичок Chevrolet оказался «дальнобойнее», чем ожидалось
Базовый Silverado EV замахнётся на звание самого экономичного электропикапа
13 апреля 2023, 18:44
Тяжелому пикапу Chevrolet Silverado HD добавили две внедорожные версии
Для модели подготовили модификации HD ZR2 и HD ZR2 Bison
30 марта 2023, 19:01
Внедорожный пикап Chevrolet Silverado ZR2 обзавелся дизельным двигателем
До этого грузовик предлагали только с атмосферной «восьмеркой» объемом 6,2 литра
18 февраля 2023, 20:00
Новый Chevrolet Corvette примет участие в культовой гонке
Там же выступят и Chevrolet Camaro с Chevrolet Silverado
24 декабря 2022, 23:32
General Motors раскрыл внешность брутального пикапа Chevrolet
Предвестника нового Silverado показал один из дизайнеров марки
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