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Новый Chevrolet Silverado сохранит двигатели V8
Новости
Chevrolet показала 1115-сильный гоночный электропикап
Новости
Видео: Chevrolet Silverado и Audi R8 устроили гонку по прямой
Новости
Hennessey представила брутальный 650-сильный суперпикап Goliath
3 декабря 2023, 12:00
Видео: безумный пикап Chevrolet устроил гонку с внедорожным Harley-Davidson
Впервые автомобиль сразился с мотоциклом
Посмотрите на дуэль кастомных супервездеходов Ford и Chevrolet с гигантскими V8
Участниками заездов стали два монструозных внедорожника
7 октября 2023, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
23 июля 2023, 22:55
Стартовали продажи суперпикапа Jackal на базе Chevrolet Silverado
После тюнинга отдача мотора V8 увеличилась до 659 лошадиных сил
17 июля 2023, 6:06
Chevrolet в полтора раза увеличил гарантию на базовые Silverado
В General Motors уверены в надёжности модернизированного мотора
2 июля 2023, 14:14
Первый электропикап Chevrolet разом подорожал на 85 процентов
«Рекламная» базовая версия исчезла из конфигуратора
21 мая 2023, 23:45
Рабочий грузовичок Chevrolet оказался «дальнобойнее», чем ожидалось
Базовый Silverado EV замахнётся на звание самого экономичного электропикапа
13 апреля 2023, 18:44
Тяжелому пикапу Chevrolet Silverado HD добавили две внедорожные версии
Для модели подготовили модификации HD ZR2 и HD ZR2 Bison
30 марта 2023, 19:01
Внедорожный пикап Chevrolet Silverado ZR2 обзавелся дизельным двигателем
До этого грузовик предлагали только с атмосферной «восьмеркой» объемом 6,2 литра
18 февраля 2023, 20:00
Новый Chevrolet Corvette примет участие в культовой гонке
Там же выступят и Chevrolet Camaro с Chevrolet Silverado
PaxPower превратил Chevrolet Silverado в «Шакала»
Автомобиль должен стать конкурентом для моделей Raptor и TRX
4 февраля 2023, 19:30
Новости
Александр Пономарёв
24 декабря 2022, 23:32
General Motors раскрыл внешность брутального пикапа Chevrolet
Предвестника нового Silverado показал один из дизайнеров марки
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