Chevrolet Volt

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Послушайте, как звучит обновленный Chevrolet Volt
Гибрид оснастили новой системой уведомления пешеходов
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GM поделится с конкурентами гибридной установкой Chevrolet Volt
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Гибрид Chevrolet Volt выбрали «Зеленым автомобилем года»
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General Motors построит беспилотный Chevrolet Volt
20 ноября 2014, 20:08
Новый Chevrolet Volt получит "умную" зарядку
Гибрид второго поколения будет выбирать режим подзарядки с помощью GPS
29 октября 2014, 17:39
Chevrolet рассказал о технической начинке преемника гибрида Volt
Появились подробности о силовой установке модели Volt следующего поколения
7 августа 2014, 22:55
Появилось первое изображение нового Chevrolet Volt
Преемника "Вольта" покажут на Детройтском автосалоне в январе 2015 года
30 июля 2014, 20:52
Четыре автомобиля провалили американский краш-тест
Организация IIHS провела краш-тесты 12 автомобилей
10 апреля 2014, 18:53
У гибрида Chevrolet Volt появится бюджетная версия
На создание новинки General Motors потратит 384 миллиона долларов
4 апреля 2013, 17:21
Все "Вольты" в мире проехали на электротяге расстояние от Земли до Марса
В Chevrolet подсчитали топливную экономичность всех проданных "Вольтов"
29 ноября 2012, 19:32
Владельцы Chevrolet Volt оказались самыми преданными
Большинство владельцев гибрида Chevrolet готовы купить его вновь
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