Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Chevrolet Volt
Все модели
Adra
Aveo
Bolt
Bolt EV
Camaro
Captiva
Chevelle
City Express
Cobalt
Colorado
Corvette
Corvette Stingray
Crossvolt
Cruze
EN-V
El Camino
Epica
Equinox
Impala
Malibu
Matiz
Niva
Orlando
Prisma
SS
Silverado
Sonic
Spark
Spin
Suburban
Tahoe
Tracker
TrailBlazer
Traverse
Trax
Tru 140S
Volt
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Послушайте, как звучит обновленный Chevrolet Volt
Гибрид оснастили новой системой уведомления пешеходов
Новости
GM поделится с конкурентами гибридной установкой Chevrolet Volt
Новости
Гибрид Chevrolet Volt выбрали «Зеленым автомобилем года»
Новости
General Motors построит беспилотный Chevrolet Volt
12 января 2015, 15:22
У Chevrolet Volt в полтора раза вырос запас хода на электротяге
В Детройте представлен "Вольт" второго поколения
Новый Chevrolet Volt раскрыли на выставке электроники
Официальная премьера "Вольта" состоится в Детройте
5 января 2015, 18:30
Новости
Александр Мирошкин
29 декабря 2014, 18:19
Марка Chevrolet придумала имя гибридному кроссоверу
Новый Chevrolet Volt получит "вседорожную" модификацию
20 ноября 2014, 20:08
Новый Chevrolet Volt получит "умную" зарядку
Гибрид второго поколения будет выбирать режим подзарядки с помощью GPS
29 октября 2014, 17:39
Chevrolet рассказал о технической начинке преемника гибрида Volt
Появились подробности о силовой установке модели Volt следующего поколения
7 августа 2014, 22:55
Появилось первое изображение нового Chevrolet Volt
Преемника "Вольта" покажут на Детройтском автосалоне в январе 2015 года
30 июля 2014, 20:52
Четыре автомобиля провалили американский краш-тест
Организация IIHS провела краш-тесты 12 автомобилей
10 апреля 2014, 18:53
У гибрида Chevrolet Volt появится бюджетная версия
На создание новинки General Motors потратит 384 миллиона долларов
4 апреля 2013, 17:21
Все "Вольты" в мире проехали на электротяге расстояние от Земли до Марса
В Chevrolet подсчитали топливную экономичность всех проданных "Вольтов"
Cadillac ELR и Chevrolet Volt переведут на китайские трехцилиндровые моторы
Силовые установки гибридов изменятся через три года
18 марта 2013, 13:49
Новости
Александр Мирошкин
29 ноября 2012, 19:32
Владельцы Chevrolet Volt оказались самыми преданными
Большинство владельцев гибрида Chevrolet готовы купить его вновь
Первая
1
Последняя