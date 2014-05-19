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Новости
Chevrolet снимает с производства модель Aveo
Сборка будет прекращена осенью этого года
Новости
Только послушайте: хэтчбек Chevrolet Sonic с мотором V8
Новости
В России отзовут 70 тысяч Chevrolet Aveo
Новости
Компания Chevrolet показала интерьер обновленного Aveo
19 мая 2014, 20:19
Компания Chevrolet обновила Aveo
Четырехдверка получила новый дизайн передней части кузова
"ГАЗ" приступил к сборке седана Chevrolet Aveo
Хэтчбек встанет на конвейер нижегородского завода в марте
5 февраля 2013, 17:55
Новости
Александр Мирошкин
16 января 2013, 17:34
"ГАЗ" начнет собирать Chevrolet Aveo через две недели
В год планируют выпускать 30 тысяч седанов и хэтчбеков
1 октября 2012, 18:17
"ГАЗ" начнет собирать Chevrolet Aveo с 2013 года
Первым на конвейер встанет седан
29 марта 2012, 21:37
До России добрался новый хэтчбек Chevrolet Aveo
Цены на модель будут начинаться от 527 000 рублей
6 февраля 2012, 19:21
Объявлены российские цены на новый седан Chevrolet Aveo
Цены на автомобиль начинаются от 444 тысяч рублей
Старый Chevrolet Aveo стал новым "Запорожцем"
В феврале на Запорожском автозаводе начнется выпуск новой модели
26 января 2012, 18:05
Новости
Разум и сердце
Пробуем на вкус оглушительный Chevrolet Camaro и экономичный Aveo
26 октября 2011, 20:32
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
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