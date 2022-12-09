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Новости
Представлен новый Chevrolet Aveo
На рынках Центральной Америки хэтчбек появится в первой половине 2023 года
Новости
Chevrolet снимает с производства модель Aveo
Новости
Только послушайте: хэтчбек Chevrolet Sonic с мотором V8
Новости
В России отзовут 70 тысяч Chevrolet Aveo
6 июня 2014, 20:55
Компания Chevrolet показала интерьер обновленного Aveo
На китайском рынке начались продажи нового «Авео»
Компания Chevrolet обновила Aveo
Четырехдверка получила новый дизайн передней части кузова
19 мая 2014, 19:19
Новости
Ефим Репин
5 февраля 2013, 16:55
"ГАЗ" приступил к сборке седана Chevrolet Aveo
Хэтчбек встанет на конвейер нижегородского завода в марте
16 января 2013, 16:34
"ГАЗ" начнет собирать Chevrolet Aveo через две недели
В год планируют выпускать 30 тысяч седанов и хэтчбеков
1 октября 2012, 17:17
"ГАЗ" начнет собирать Chevrolet Aveo с 2013 года
Первым на конвейер встанет седан
29 марта 2012, 20:37
До России добрался новый хэтчбек Chevrolet Aveo
Цены на модель будут начинаться от 527 000 рублей
6 февраля 2012, 18:21
Объявлены российские цены на новый седан Chevrolet Aveo
Цены на автомобиль начинаются от 444 тысяч рублей
Старый Chevrolet Aveo стал новым "Запорожцем"
В феврале на Запорожском автозаводе начнется выпуск новой модели
26 января 2012, 17:05
Новости
Разум и сердце
Пробуем на вкус оглушительный Chevrolet Camaro и экономичный Aveo
26 октября 2011, 19:32
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
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