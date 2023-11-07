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Новости
В Узбекистане очередь за Chevrolet Captiva 5 растянулась на многие месяцы
Срок ожидания достигает девяти месяцев
Новости
В Узбекистане стали продавать Chevrolet Captiva по цене Vesta Sportline
Новости
Китайский Chevrolet Captiva продают в России дешевле «Москвича»
Новости
До России добрался Chevrolet Captiva из ОАЭ: сколько он стоит
12 ноября 2018, 15:23
Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun
В Боготе представили вседорожник второго поколения
Кроссовер Chevrolet Captiva обновился
«Каптива» получила новую внешность и мультимедийный комплекс
17 ноября 2015, 15:51
Новости
Александр Мирошкин
23 сентября 2013, 19:02
Названы рублевые цены на обновленный Chevrolet Captiva
"Каптива" доступна в России с одним дизельным и двумя бензиновыми моторами
5 марта 2013, 18:26
Компания Chevrolet обновила "Каптиву"
Кроссоверу освежили внешность и интерьер
22 февраля 2013, 16:07
Chevrolet к Женеве освежит "Каптиву"
Компания показала первый снимок рестайлингового кроссовера
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva получил турбодизель и новую внешность
28 июня 2012, 19:44
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Объявлены рублевые цены на обновленный кроссовер Chevrolet Captiva
Самая доступная версия модели обойдется в 990 тысяч рублей
12 марта 2012, 18:05
Новости
2 августа 2011, 13:00
В 2012 году "Автотор" начнет выпуск двух новых моделей
В Калининграде начнется сборка Opel Antara и Chevrolet Captiva
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