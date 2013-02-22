Captiva

Chevrolet Captiva

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Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun
В Боготе представили вседорожник второго поколения
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Кроссовер Chevrolet Captiva обновился
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Названы рублевые цены на обновленный Chevrolet Captiva
Новости
Компания Chevrolet обновила "Каптиву"
22 февраля 2013, 17:07
Chevrolet к Женеве освежит "Каптиву"
Компания показала первый снимок рестайлингового кроссовера
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva получил турбодизель и новую внешность
28 июня 2012, 20:44Тест-драйв
Дмитрий Кротов
12 марта 2012, 19:05
Объявлены рублевые цены на обновленный кроссовер Chevrolet Captiva
Самая доступная версия модели обойдется в 990 тысяч рублей
2 августа 2011, 14:00
В 2012 году "Автотор" начнет выпуск двух новых моделей
В Калининграде начнется сборка Opel Antara и Chevrolet Captiva

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