Chevrolet Captiva

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В Узбекистане очередь за Chevrolet Captiva 5 растянулась на многие месяцы
Срок ожидания достигает девяти месяцев
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В Узбекистане стали продавать Chevrolet Captiva по цене Vesta Sportline
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Китайский Chevrolet Captiva продают в России дешевле «Москвича»
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До России добрался Chevrolet Captiva из ОАЭ: сколько он стоит
5 марта 2013, 18:26
Компания Chevrolet обновила "Каптиву"
Кроссоверу освежили внешность и интерьер
22 февраля 2013, 16:07
Chevrolet к Женеве освежит "Каптиву"
Компания показала первый снимок рестайлингового кроссовера
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva получил турбодизель и новую внешность
28 июня 2012, 19:44Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
2 августа 2011, 13:00
В 2012 году "Автотор" начнет выпуск двух новых моделей
В Калининграде начнется сборка Opel Antara и Chevrolet Captiva
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