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В России начались продажи обновленного Renault Latitude
Седан подорожал на пятьдесят тысяч рублей
7 августа 2013, 18:06
Седан Renault Latitude обновился
У французской модели слегка изменился дизайн передней части кузова
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