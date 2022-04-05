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Новости
Mitsubishi возродит модель Colt на платформе Renault
Гибридный хэтчбек выйдет на рынок в следующем году
Новости
Новый Renault Sandero для России обзаведется многоярусной оптикой
Новости
Появились шпионские фотографии неизвестного кросс-купе Renault
Новости
Renault планирует избавиться от доли в АвтоВАЗе
27 марта, 15:30
Раскрыта внешность обновленного пикапа на базе Renault Duster
Грузовичок Duster Oroch ждёт рестайлинг спустя семь лет после премьеры
Renault остановила московский завод и думает, что делать с АвтоВАЗом
Совет директоров Renault ставит бизнес на паузу под давлением политиков
24 марта, 0:48
Новости
Сергей Ильин
21 марта, 16:06
Маленький фургон Renault превратили в уютный дом на колесах
Превратить «каблучок» в автокемпер можно за миллион рублей
21 марта, 15:42
Renault возобновил сборку кроссоверов в России
Московский завод французской марки находился в простое с 28 февраля
18 марта, 11:24
Корейская Renault Samsung сменила название: теперь это просто Renault Korea
Контракт с производителем электроники истек
17 марта, 9:56
В России не осталось автомобилей Renault дешевле 1 миллиона рублей
Французская марка в очередной раз скорректировала прайс-лист: модели подорожали на 34-41 процент
16 марта, 9:25
АвтоВАЗ внепланово отправит сотрудников в отпуск
Волжский автозавод перенес корпоративный отпуск с августа на апрель
14 марта, 14:29
Renault не смогла возобновить производство автомобилей в России в срок
Режим простоя на московском заводе «Рено Россия» продлили еще на одну неделю
13 марта, 16:16
Российские Renault разом подорожали на 18 процентов
У Renault осталась всего одна модель со стартовой ценой менее миллиона рублей
На торги выставили собрание «горячих» Renault
Купить можно самые выдающиеся модели Renault Sport
13 марта, 14:30
Новости
Александр Пономарёв
12 марта, 21:21
Европейские СМИ объяснили, почему Renault не уйдет из России
Французский автогигант сохранит связи с Россией, и вот почему
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