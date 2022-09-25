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Renault превратила новый Kangoo в кемпер для эгоистов
Автодом для путешественника-единоличника сделан из электромобиля
Новости
Новый электрокар Renault Kangoo отличился солидным запасом хода
Новости
Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept
Новости
Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет
22 октября 2019, 18:43
Renault сделала электрокары в три раза дальнобойнее за счет водорода
Представлены версии фургонов Renault Kangoo и Master на топливных элементах
Компания Renault показала новый электрический фургон
Прототип дает представлен о дизайне следующего Kangoo
23 апреля 2019, 19:26
Новости
Ефим Репин
13 января 2017, 15:24
Компания Renault перевела фургон Master на электричество
Электрическая модификация сможет проезжать без подзарядки 200 километров
Запас хода электрического Renault Kangoo вырастет в полтора раза
Renault Kangoo Z.E. сможет проехать без подзарядки более 200 километров
12 декабря 2016, 18:23
Новости
Ярослав Гронский
6 сентября 2016, 16:07
Объявлены российские цены на электрокары Renault Twizy и Kangoo
Компания Renault начала продавать электрокары частным клиентам в России
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