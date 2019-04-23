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Новости
Новый электрокар Renault Kangoo отличился солидным запасом хода
«Батарейный» каблучок не уступает по вместимости аналогу на ископаемом топливе
Новости
Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept
Новости
Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет
Новости
Renault сделала электрокары в три раза дальнобойнее за счет водорода
23 апреля 2019, 19:26
Компания Renault показала новый электрический фургон
Прототип дает представлен о дизайне следующего Kangoo
Компания Renault перевела фургон Master на электричество
Электрическая модификация сможет проезжать без подзарядки 200 километров
13 января 2017, 15:24
Новости
Ефим Репин
12 декабря 2016, 18:23
Запас хода электрического Renault Kangoo вырастет в полтора раза
Renault Kangoo Z.E. сможет проехать без подзарядки более 200 километров
6 сентября 2016, 16:07
Объявлены российские цены на электрокары Renault Twizy и Kangoo
Компания Renault начала продавать электрокары частным клиентам в России
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