Renault Koleos

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В России в продаже появился Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro
Кроссовер, предназначенный для рынка Южной Кореи, стоит как Monjaro
Новости
Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro обзавелся очень черной спецверсией
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Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely
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Geely Monjaro превратился в Renault Grand Koleos
9 августа 2022, 13:17
На купленные в Белоруссии Renault будет действовать гарантия в России
Россияне смогут обслуживать и ремонтировать по гарантии автомобили, привезенные из Белоруссии
28 июля 2022, 12:37
Россиянам рассказали о способе купить новый автомобиль Renault
Представительство Renault в Беларуси подтвердило поставки новых машин в Россию
26 октября 2021, 16:05
Renault откажется от названий Kadjar и Koleos
Преемникам существующих кроссоверов придумают новые имена
29 октября 2020, 19:26
Россияне лишились ещё одной модели Renault
Дилеры распродают последние экземпляры кроссовера Koleos
6 июня 2019, 12:20
Renault представила обновленный Koleos
Кроссовер получил новое оснащение и двигатели
Renault Koleos
Длительный тест Renault Koleos: подсчитываем стоимость владения, сравниваем с конкурентами и подводим итоги
13 мая 2019, 10:21Тест-драйв
Ефим Репин
Ефим Репин
20 сентября 2017, 11:33
До России добрался самый дорогой Renault Koleos — с дизелем
Кроссовер оказался на 160 тысяч рублей дороже топовой бензиновой версии
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