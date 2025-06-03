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В России в продаже появился Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro
Кроссовер, предназначенный для рынка Южной Кореи, стоит как Monjaro
Новости
Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro обзавелся очень черной спецверсией
Новости
Renault объявила об ажиотажном спросе на кроссовер на базе Geely
Новости
Geely Monjaro превратился в Renault Grand Koleos
3 марта 2023, 14:42
Renault Koleos обновился и остался без полного привода
Представлен рестайлинговый кроссовер для южнокорейского рынка
В Белоруссии предлагают россиянам купить топовый Renault Koleos
Автомобиль в Белоруссии предлагают оплатить онлайн в российских рублях
27 января 2023, 13:40
Новости
Анастасия Мельник
31 декабря 2022, 15:30
Renault лишила флагманский кроссовер полного привода
В 2023 году покупатели Renault Koleos не смогут выбирать агрегаты
9 августа 2022, 13:17
На купленные в Белоруссии Renault будет действовать гарантия в России
Россияне смогут обслуживать и ремонтировать по гарантии автомобили, привезенные из Белоруссии
28 июля 2022, 12:37
Россиянам рассказали о способе купить новый автомобиль Renault
Представительство Renault в Беларуси подтвердило поставки новых машин в Россию
26 октября 2021, 16:05
Renault откажется от названий Kadjar и Koleos
Преемникам существующих кроссоверов придумают новые имена
29 октября 2020, 19:26
Россияне лишились ещё одной модели Renault
Дилеры распродают последние экземпляры кроссовера Koleos
6 июня 2019, 12:20
Renault представила обновленный Koleos
Кроссовер получил новое оснащение и двигатели
Renault Koleos
Длительный тест Renault Koleos: подсчитываем стоимость владения, сравниваем с конкурентами и подводим итоги
13 мая 2019, 10:21
Тест-драйв
Ефим Репин
Renault Koleos
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
4 апреля 2019, 9:59
Тест-драйв
Ефим Репин
20 сентября 2017, 11:33
До России добрался самый дорогой Renault Koleos — с дизелем
Кроссовер оказался на 160 тысяч рублей дороже топовой бензиновой версии
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