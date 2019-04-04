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Renault откажется от названий Kadjar и Koleos
Преемникам существующих кроссоверов придумают новые имена
Новости
Россияне лишились ещё одной модели Renault
Новости
Renault представила обновленный Koleos
Тест-драйв
Renault Koleos
Renault Koleos
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
4 апреля 2019, 9:59
Тест-драйв
Ефим Репин
До России добрался самый дорогой Renault Koleos — с дизелем
Кроссовер оказался на 160 тысяч рублей дороже топовой бензиновой версии
20 сентября 2017, 11:33
Новости
Алексей Носаченко
Конкуренты Renault Koleos
С какими автомобилями придется побороться за покупателей новому кроссоверу
7 июня 2017, 13:53
Селектор
6 июня 2017, 17:50
Компания Renault назвала рублевые цены на новый Koleos
Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми и одним дизельным мотором
Renault Koleos
Нетипичное знакомство со старшим братом Renault Duster
5 марта 2017, 22:33
Тест-драйв
Александр Мирошкин
Renault Koleos
Все, что нужно знать о новом глобальном вседорожнике Renault
27 апреля 2016, 9:15
Лаборатория
Алексей Носаченко
25 апреля 2016, 10:04
Компания Renault представила Koleos второго поколения
Новинка дебютирует в России в начале 2017 года
21 апреля 2016, 10:47
Новый большой внедорожник Renault сохранил название Koleos
Французы раскрыли внешность машины в рекламном ролике
14 января 2016, 14:11
Французы узнали название преемника Renault Koleos
Новый кроссовер французской марки будет пятиметровым
Новый Renault Koleos станет пятиметровым вседорожником
Модель построят на удлиненной платформе CMF
5 февраля 2015, 20:01
Новости
Денис Гусев
24 июля 2014, 14:29
Renault Koleos впервые сменит поколение через два года
Koleos следующего поколения разделит платформу с новым Nissan X-Trail
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