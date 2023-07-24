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Renault Twizy уходит в отставку
На смену Renault Twizy придет новое семейство электрокаров
Новости
Гонка Mercedes-AMG GT R против электрокара Renault Twizy. Задним ходом
Новости
Renault Twizy заехал в гору и попал в книгу рекордов России
Новости
Nissan подготовил для канадцев перелицованный Renault Twizy
12 декабря 2014, 18:31
Renault добавила Twizy грузовую платформу
Французы придумали новый способ доставки грузов на короткие расстояния
Nissan создаст электрокар лучше Renault Twizy
Новая модель будет сочетать маневренность мотоцикла и безопасность автомобиля
3 июля 2013, 20:26
Новости
Александр Мирошкин
31 мая 2013, 23:09
К суперкарам полиции Дубая добавили электромобиль
Среди патрульных машин ведомства появился Renault Twizy
13 декабря 2012, 14:10
Самый маленький электрокар Renault превратят в фургон
В Renault планируют создать семейство на базе модели Twizy
21 ноября 2012, 16:57
Renault отзовет электрокары Twizy из-за проблем с тормозами
У 8 тысяч экземпляров модели обнаружили утечку тормозной жидкости
Компания Renault решила бесплатно раздавать электрокары
Электрокар Twizy получит каждый покупатель Laguna или Espace
2 августа 2012, 21:23
Новости
21 февраля 2012, 22:17
Во Франции начались продажи маленького электрокара Renault
Цены на автомобиль начинаются от 6990 евро
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