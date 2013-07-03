Twizy

Renault Twizy

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Гонка Mercedes-AMG GT R против электрокара Renault Twizy. Задним ходом
Необычную гонку организовал журнал Top Gear
Новости
Renault Twizy заехал в гору и попал в книгу рекордов России
Новости
Nissan подготовил для канадцев перелицованный Renault Twizy
Новости
Renault добавила Twizy грузовую платформу
3 июля 2013, 21:26
Nissan создаст электрокар лучше Renault Twizy
Новая модель будет сочетать маневренность мотоцикла и безопасность автомобиля
К суперкарам полиции Дубая добавили электромобиль
Среди патрульных машин ведомства появился Renault Twizy
1 июня 2013, 0:09Новости
Ефим Репин
13 декабря 2012, 15:10
Самый маленький электрокар Renault превратят в фургон
В Renault планируют создать семейство на базе модели Twizy
21 ноября 2012, 17:57
Renault отзовет электрокары Twizy из-за проблем с тормозами
У 8 тысяч экземпляров модели обнаружили утечку тормозной жидкости
Компания Renault решила бесплатно раздавать электрокары
Электрокар Twizy получит каждый покупатель Laguna или Espace
2 августа 2012, 22:23Новости
21 февраля 2012, 23:17
Во Франции начались продажи маленького электрокара Renault
Цены на автомобиль начинаются от 6990 евро

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