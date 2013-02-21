Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Renault Symbol
Все модели
4L
5
A110
A110-50
Alpine A110
Austral
Captur
Clio
DeZire
Duster
Eolab
Espace
Fluence
Frendzy
Grand Kangoo
Initiale Paris
Kadjar
Kangoo
Koleos
Kwid
Laguna
Latitude
Lodgy
Logan
Master
Megane
Oroch
Pulse
R.S.01
Rafale
Renault 4
Renault 5
Sandero
Scenic
Sport Trophy
Symbioz
Symbol
Talisman
TraficRider
Twin'Run
Twin'Z
TwinRun
Twingo
Twizy
Value Up
Zoe
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Компания Renault отказалась от поставок в Россию седана Symbol
Symbol в России заменят Logan и Sandero
1 ноября 2012, 21:40
Компания Renault превратила "Логан" в седан Symbol
Модель дебютировала на моторшоу в Стамбуле
Первая
1
Последняя