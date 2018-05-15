Kadjar

Renault Kadjar

Материалы

Новости
Renault откажется от названий Kadjar и Koleos
Преемникам существующих кроссоверов придумают новые имена
Новости
Renault Kadjar нового поколения сфотографировали во время тестов
Новости
Renault Kadjar заменят электрическим кроссовером
Новости
Кроссовер Renault Kadjar получил новые моторы
15 мая 2018, 18:09
Раскрыт дизайн обновленного кроссовера Renault Kadjar
Новинка дебютирует в начале следующего года
Спортивный отдел Renault задумался о паре «горячих» кроссоверов
В RenaultSport изучают возможностью создания «заряженный» вариантов Captur и Kadjar
30 марта 2015, 11:52Новости
Александр Мирошкин
Игра на ловкость
Фотографии кроссовера Renault Kadjar
2 февраля 2015, 23:33Без рубрики
Компания Renault представила конкурента «Кашкаю»
Производитель рассекретил кроссовер под названием Kadjar
2 февраля 2015, 22:12Новости
Ефим Репин
26 января 2015, 15:18
В Renault определились с названием для конкурента «Кашкая»
Французы рассекретят новый кроссовер в начале февраля

Новости партнёров