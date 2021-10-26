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Renault откажется от названий Kadjar и Koleos
Преемникам существующих кроссоверов придумают новые имена
Новости
Renault Kadjar нового поколения сфотографировали во время тестов
Новости
Renault Kadjar заменят электрическим кроссовером
Новости
Кроссовер Renault Kadjar получил новые моторы
15 мая 2018, 18:09
Раскрыт дизайн обновленного кроссовера Renault Kadjar
Новинка дебютирует в начале следующего года
Спортивный отдел Renault задумался о паре «горячих» кроссоверов
В RenaultSport изучают возможностью создания «заряженный» вариантов Captur и Kadjar
30 марта 2015, 11:52
Новости
Александр Мирошкин
2 февраля 2015, 22:12
Компания Renault представила конкурента «Кашкаю»
Производитель рассекретил кроссовер под названием Kadjar
26 января 2015, 15:18
В Renault определились с названием для конкурента «Кашкая»
Французы рассекретят новый кроссовер в начале февраля
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