Renault Kadjar

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Renault откажется от названий Kadjar и Koleos
Преемникам существующих кроссоверов придумают новые имена
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Renault Kadjar нового поколения сфотографировали во время тестов
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Renault Kadjar заменят электрическим кроссовером
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Кроссовер Renault Kadjar получил новые моторы
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