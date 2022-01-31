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Tesla Model S назвали самым ненадежным электромобилем
Результат «Теслы» оказался на уровне Dacia Logan и Duster
Новости
Renault пообещала доработать модель, провалившую краш-тесты
Новости
Видео: один из самых доступных электрокаров Европы провалил краш-тест
Новости
Renault пересадит на электромобили целый город
22 августа 2019, 10:28
На улице Лондона появился автомат по продаже машин
Пока что бесконтактный автомобильный вендинг продает только Renault Zoe
Обновленный Renault Zoe: новый салон и 400 километров без подзарядки
Французы представили рестайлинговый электрохэтчбек
17 июня 2019, 20:26
Новости
Ефим Репин
7 марта 2017, 16:59
Электрокар Renault Zoe превратили в полноприводный хот-хэтч
Renault Zoe e-sport получил 450 килограммов батарей
13 января 2017, 15:24
Компания Renault перевела фургон Master на электричество
Электрическая модификация сможет проезжать без подзарядки 200 километров
6 октября 2016, 14:06
Renault протестирует электрические беспилотники в Китае
Испытания машин с автопилотом стартуют до конца 2016 года
29 сентября 2016, 13:29
Renault увеличила запас хода электрокара Zoe в полтора раза
В Париже дебютировал обновленный электрический хэтчбек
28 сентября 2016, 12:24
Компания Renault увеличит запас хода электрокара Zoe
Электрический хэтчбек сможет проехать без подзарядки до 400 километров
25 августа 2016, 10:19
Электрокары-беспилотники приспособили для такси в Сингапуре
Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV оснастили системами автономного управления
20 апреля 2016, 12:19
Renault «зарядит» компактный электрокар
Французы ведут испытания «горячей» версии хэтчбека Zoe
Renault отзовет четверть всех выпущенных электрокаров Zoe
У электромобиля нашли проблемы с тормозными шлангами
24 марта 2016, 14:25
Новости
Александр Мирошкин
6 марта 2013, 19:43
Европейцы проверили безопасность четырех новых моделей
В краш-тестах участвовали Skoda Octavia, Toyota RAV4 и Auris, Renault Zoe
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