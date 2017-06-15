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Новости
Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
Рассекречена электрическая версия Renault Twingo Z.E.
Новости
Renault выпустит городской электромобиль на платформе Smart
Новости
Renault обновила ситикар Twingo
Новости
85-летняя женщина разогнала Renault до 160 км/ч из-за спешки
15 июня 2017, 20:07
Renault сделала лак для ногтей для замазывания царапин на кузове
Компания выпустила лак для ногтей Twingo
В Литве выставили на продажу Mazda RX-8 с мотором «Рено»
За 3700 долларов предлагают купить RX-8 с 70-сильным двигателем
13 марта 2017, 16:39
Новости
Михаил Николаенко
Renault Twingo
Малолитражка для парижанки с мотором в багажнике
13 апреля 2015, 13:15
Тест-драйв
Илья Фролов
27 августа 2014, 17:23
Новый хот-хэтч Renault Twingo получит трехцилиндровый мотор
"Заряженный" Renault Twingo перестанут называть RS
20 марта 2014, 23:15
Новые «Смарты» будут похожи на Renault Twingo на три четверти
Smart ForTwo и ForFour покажут осенью в Париже
18 марта 2014, 18:17
Бывший топ-менеджер Fiat обвинил Renault в плагиате
Лапо Элканн увидел в Twingo нового поколения копию Fiat 500
14 марта 2014, 15:46
Dacia создаст бюджетную модель на базе нового Twingo
Стоимость нового компакт-кара будет начинаться от пяти тысяч евро
Ход назад
Фотографии заднеприводного Renault Twingo
14 февраля 2014, 16:18
Без рубрики
14 февраля 2014, 14:15
Хэтчбек Renault Twingo стал заднемоторным
Компания Renault показала Twingo нового поколения
В Renault рассказали о заднемоторной заднеприводной модели
Топ-менеджер компании сообщил о модели Twingo следующего поколения
11 июня 2013, 16:42
Новости
Ефим Репин
2 апреля 2012, 19:18
У "Рено" появится заднемоторная заднеприводная модель
Такую компоновку получит следующий Twingo, который появится в 2014 году
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