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Новости
Фотофакт: у Минобороны России появился ещё один «секретный» Renault
География эксплуатации прототипов французской марки расширяется
Новости
Sandero удерживает звание любимого автомобиля европейцев
Новости
Шеф-дизайнер Dacia раскрыл подробности об абсолютно новом Sandero
Новости
Европейским бестселлером снова стал Sandero, а авторынок падает
7 декабря 2024, 19:19
КамАЗ передал Минобороны секретные прототипы кроссоверов Renault
Закамуфлированные паркетники входят в транш гуманитарной помощи
Ноль звезд из пяти: Renault Sandero провалил краш-тест
Небезопасным признали хэтчбек, который выпускается для рынков Бразилии, Аргентины и Колумбии
6 декабря 2024, 9:49
Новости
Лиза Будрина
30 ноября 2024, 23:59
Несостоявшийся кроссовер Renault и Lada обрел турбодизель и «механику»
Французский «бюджетник» стали собирать в Африке, но с другой начинкой
20 октября 2024, 23:32
Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero
Необычный кросс-хэтч заступил на службу в Приволжско-Уральском округе
29 сентября 2024, 16:32
АвтоВАЗ продолжает тесты новых российских Renault Sandero: фото
Французские кросс-хэтчи зачем-то активно испытывают в Тольятти
23 сентября 2024, 23:59
АвтоВАЗ прокомментировал планы перезапуска сборки Sandero и Logan
Инсайдеры утверждают: «бюджетники» Renault могут вернуться в Россию
7 сентября 2024, 15:15
С АвтоВАЗа вывезли партию новых Renault Sandero российской сборки
Французские хэтчбеки должны были прописаться в России в 2022 году
20 июня 2024, 13:01
Чем Lada Iskra отличается от Logan: новые подробности
Модель АвтоВАЗа лишь частично унифицирована с соплатформенными Logan/Sandero третьего поколения
23 марта 2024, 14:14
АвтоВАЗ тестирует уникальный кросс-хэтч Renault: фото без камуфляжа
Проект несостоявшегося Sandero Stepway обрастает подробностями
Renault начала продажи кроссовера, который хотели собирать на АвтоВАЗе
За океаном вышел на рынок «бюджетник», не добравшийся до России
23 февраля 2024, 23:59
Новости
Сергей Ильин
28 мая 2023, 14:14
На АвтоВАЗе запечатлели партию новейших Renault Sandero Stepway
Российская версия французского «бюджетника» так и не была представлена
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