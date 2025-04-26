Renault Sandero

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Фотофакт: у Минобороны России появился ещё один «секретный» Renault
География эксплуатации прототипов французской марки расширяется
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Sandero удерживает звание любимого автомобиля европейцев
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Шеф-дизайнер Dacia раскрыл подробности об абсолютно новом Sandero
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Европейским бестселлером снова стал Sandero, а авторынок падает
7 декабря 2024, 19:19
КамАЗ передал Минобороны секретные прототипы кроссоверов Renault
Закамуфлированные паркетники входят в транш гуманитарной помощи
30 ноября 2024, 23:59
Несостоявшийся кроссовер Renault и Lada обрел турбодизель и «механику»
Французский «бюджетник» стали собирать в Африке, но с другой начинкой
20 октября 2024, 23:32
Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero
Необычный кросс-хэтч заступил на службу в Приволжско-Уральском округе
29 сентября 2024, 16:32
АвтоВАЗ продолжает тесты новых российских Renault Sandero: фото
Французские кросс-хэтчи зачем-то активно испытывают в Тольятти
23 сентября 2024, 23:59
АвтоВАЗ прокомментировал планы перезапуска сборки Sandero и Logan
Инсайдеры утверждают: «бюджетники» Renault могут вернуться в Россию
7 сентября 2024, 15:15
С АвтоВАЗа вывезли партию новых Renault Sandero российской сборки
Французские хэтчбеки должны были прописаться в России в 2022 году
20 июня 2024, 13:01
Чем Lada Iskra отличается от Logan: новые подробности
Модель АвтоВАЗа лишь частично унифицирована с соплатформенными Logan/Sandero третьего поколения
23 марта 2024, 14:14
АвтоВАЗ тестирует уникальный кросс-хэтч Renault: фото без камуфляжа
Проект несостоявшегося Sandero Stepway обрастает подробностями
28 мая 2023, 14:14
На АвтоВАЗе запечатлели партию новейших Renault Sandero Stepway
Российская версия французского «бюджетника» так и не была представлена
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