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Новости
Новый Renault Sandero для России обзаведется многоярусной оптикой
Подобного дизайна экстерьера нет ни у одной локализованной модели бренда
Новости
Renault поднял цены на Logan и Sandero в последний раз в уходящем году
Новости
Renault отказалась от производства «заряженного» Sandero, и вот почему
Новости
Раскрыт салон нового Renault Sandero Stepway для России
1 ноября 2021, 19:09
Новая коробка передач и старый мотор: «АвтоВАЗ» начал испытания Renault Sandero Stepway
Прототип кроссовера с неокрашенными бамперами заметили на парковке в Тольятти
Стало известно, когда начнется производство новых Renault Logan и Sandero
Выпуск серийных моделей запланирован на заводе АвтоВАЗа в Тольятти
11 октября 2021, 17:27
Новости
Анастасия Мельник
1 октября 2021, 19:08
Новый Renault Sandero Stepway будет отличаться от европейских Dacia
Модель нового поколения сфотографировали на прицепе
8 июля 2021, 17:01
Видео: новые Opel Mokka и Renault Kangoo проходят краш-тесты EuroNCAP
Обе модели показали хорошие результаты, в результате чего заработали по четыре звезды из пяти возможных
12 мая 2021, 17:32
Renault запатентовала в России внешность нового Logan
Сборку модели следующего поколения также наладят на мощностях АвтоВАЗа
23 апреля 2021, 13:19
Видео: новый Renault Sandero Stepway удивил журналистов на «лосином» тесте
Эксперты положительно оценили маневренность автомобиля
20 апреля 2021, 12:49
АвтоВАЗ приостановит сборку Renault Logan и Sandero
Предприятие модернизируют для выпуска моделей следующего поколения, сообщают инсайдеры
19 марта 2021, 13:08
Renault готовит новый Sandero к выходу на российский рынок
Автопроизводитель запатентовал дизайн новинки в России
16 февраля 2021, 10:35
На АвтоВАЗе сфотографировали новый Renault Sandero
Слегка замаскированный хэтчбек проходит испытания
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Роспатент опубликовал изображения модели третьего поколения
3 февраля 2021, 10:21
Новости
Лиза Будрина
24 ноября 2020, 11:42
Обновленные Renault Logan и Sandero в России: объявлены цены
Обе модели доступны в новом серебристом цвете, а эмблему украшает глянцевая окантовка
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