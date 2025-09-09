Renault Clio

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Много ромбов и новые моторы: Renault рассекретила «шестой» Clio
Старт продаж в Европе состоится до конца 2025 года
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Обновлённый Renault Clio готовят к серьёзным гонкам
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Renault обновила хэтчбек Clio
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Рестайлинговый Renault Clio сфотографировали без камуфляжа
5 апреля 2022, 18:06
Mitsubishi возродит модель Colt на платформе Renault
Гибридный хэтчбек выйдет на рынок в следующем году
31 октября 2021, 18:18
Старый Renault Clio продали на аукционе по цене новой BMW M3
Хот-хэтч Clio V6 с мизерным пробегом пустили с молотка по рекордной цене
20 июля 2021, 16:35
Видео: Renault Clio превратили в гусеничный «танк» с башенным орудием на крыше
Испытания самоделки закончились уничтожением сцепления и поломкой выхлопной системы
8 июня 2020, 13:33
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям Renault Clio
По одной из версий, российская компания готовится к локализации новой модели
12 января 2020, 16:16
Гибридный Renault Captur отличился расходом топлива 1,5 литра на 100 километров
Renault представила электрифицированные версии Clio и Captur
24 июня 2019, 15:03
Компания Renault подготовила Clio для гонок по кольцу и гравию
Хэтчбек получил три гоночные модификации
29 января 2019, 9:31
Компания Renault приоткрыла детали внешности нового Clio
Дизайн хэтчбека раскрыли в официальном ролике
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