Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Renault Clio
Все модели
4L
5
A110
A110-50
Alpine A110
Austral
Captur
Clio
DeZire
Duster
Eolab
Espace
Fluence
Frendzy
Grand Kangoo
Initiale Paris
Kadjar
Kangoo
Koleos
Kwid
Laguna
Latitude
Lodgy
Logan
Master
Megane
Oroch
Pulse
R.S.01
Rafale
Renault 4
Renault 5
Sandero
Scenic
Sport Trophy
Symbioz
Symbol
Talisman
TraficRider
Twin'Run
Twin'Z
TwinRun
Twingo
Twizy
Value Up
Zoe
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Много ромбов и новые моторы: Renault рассекретила «шестой» Clio
Старт продаж в Европе состоится до конца 2025 года
Новости
Обновлённый Renault Clio готовят к серьёзным гонкам
Новости
Renault обновила хэтчбек Clio
Новости
Рестайлинговый Renault Clio сфотографировали без камуфляжа
29 января 2023, 16:00
Renault представила полноприводный Clio
Речь идёт о чисто гоночной версии
Редкий гоночный Renault Clio V6 ушел с молотка по цене нового Lexus ES
Среднемоторный хэтчбек был выпущен в количестве всего 159 экземпляров
12 сентября 2022, 12:09
Новости
Мария Руцкая
16 апреля 2022, 13:00
Renault Clio столкнулся с самолётом Boeing 737
Инцидент произошёл в одном из аэропортов Испании
5 апреля 2022, 18:06
Mitsubishi возродит модель Colt на платформе Renault
Гибридный хэтчбек выйдет на рынок в следующем году
31 октября 2021, 18:18
Старый Renault Clio продали на аукционе по цене новой BMW M3
Хот-хэтч Clio V6 с мизерным пробегом пустили с молотка по рекордной цене
20 июля 2021, 16:35
Видео: Renault Clio превратили в гусеничный «танк» с башенным орудием на крыше
Испытания самоделки закончились уничтожением сцепления и поломкой выхлопной системы
8 июня 2020, 13:33
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям Renault Clio
По одной из версий, российская компания готовится к локализации новой модели
12 января 2020, 16:16
Гибридный Renault Captur отличился расходом топлива 1,5 литра на 100 километров
Renault представила электрифицированные версии Clio и Captur
24 июня 2019, 15:03
Компания Renault подготовила Clio для гонок по кольцу и гравию
Хэтчбек получил три гоночные модификации
Компания Renault раскрыла новый Clio
Модель переехала на другую платформу и стала просторнее
29 января 2019, 14:02
Новости
Ефим Репин
29 января 2019, 9:31
Компания Renault приоткрыла детали внешности нового Clio
Дизайн хэтчбека раскрыли в официальном ролике
Первая
1
Последняя