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Mitsubishi возродит модель Colt на платформе Renault
Гибридный хэтчбек выйдет на рынок в следующем году
Новости
Старый Renault Clio продали на аукционе по цене новой BMW M3
Новости
Видео: Renault Clio превратили в гусеничный «танк» с башенным орудием на крыше
Новости
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям Renault Clio
12 января 2020, 16:16
Гибридный Renault Captur отличился расходом топлива 1,5 литра на 100 километров
Renault представила электрифицированные версии Clio и Captur
Компания Renault подготовила Clio для гонок по кольцу и гравию
Хэтчбек получил три гоночные модификации
24 июня 2019, 15:03
Новости
Лиза Будрина
29 января 2019, 14:02
Компания Renault раскрыла новый Clio
Модель переехала на другую платформу и стала просторнее
29 января 2019, 9:31
Компания Renault приоткрыла детали внешности нового Clio
Дизайн хэтчбека раскрыли в официальном ролике
28 января 2019, 13:54
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Внешность машины покажут в конце января
15 января 2019, 17:42
Внешность обновленного Renault Clio показали на масштабной модельке
Рестайлинговый хэтчбек получит передок в духе Megane
6 декабря 2018, 16:36
Renault Sport сделало «горячий» хэтчбек Clio RS еще горячее
Впоследствии компания выпустит линейку аксессуаров и для других моделей Renault
11 января 2018, 15:33
Особый Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1
Уникальный хот-хэтч построили на базе топовой версии модели
16 ноября 2016, 14:51
В Renault решили отказаться от самого экстремального Clio
Хот-хэтч Clio RS не будут производить из-за запуска в серию купе Alpine
Renault предложила превратить в музыку звук выпуска Clio RS
Renault Sport запустило в интернете проект The Clio RS Melody
21 октября 2016, 18:13
Новости
Ярослав Гронский
14 июня 2016, 10:29
Renault Clio оснастили светодиодными фарами
Компани Renault обновила хэтчбек Clio
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