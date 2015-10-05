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Renault Fluence
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Новости
Электрокар Renault для Китая сфотографировали без камуфляжа
Китайцам будут продавать перелицованную версию электрокара Fluence Z.E.
Новости
Renault превратит Fluence Z.E. в электрокар для китайцев
Новости
В России начались продажи обновленного седана Renault Fluence
Новости
Седан Renault Fluence обновился
30 августа 2012, 18:34
Компания Samsung обновила корейский вариант Renault Fluence
Седан получил модернизированную внешность и интерьер
Компания Renault начала испытывать обновленный седан Fluence
Внешность модели приведут в соответствие с новым фирменным стилем
28 июня 2012, 15:28
Новости
17 мая 2012, 20:14
Компания Renault вывела на российский рынок спецверсию Fluence
Цены на новинку в России будут начинаться от 627 тысяч 600 рублей
В программу льготных автокредитов добавили две модели Renault
Список доступных по льготному автокредиту машин расширился до 58
12 августа 2011, 16:40
Новости
1 августа 2011, 20:00
Renault посадит в России по дереву за каждый проданный автомобиль
Французы озеленят Москву в благодарность за купленные машины
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