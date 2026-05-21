Renault Logan

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Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
Новости
Фотофакт: у Минобороны России появился новейший Renault Logan
Новости
В России еще можно купить Renault Logan, собранный на АвтоВАЗе
Новости
Выжить в Renault Logan во время серьезной аварии практически невозможно
19 октября 2024, 23:23
Полностью рассекречен новейший Renault Logan сборки АвтоВАЗа
В Сети появились снимки «бюджетника», который не пошел в серию
20 июня 2024, 13:01
Чем Lada Iskra отличается от Logan: новые подробности
Модель АвтоВАЗа лишь частично унифицирована с соплатформенными Logan/Sandero третьего поколения
4 мая 2024, 20:20
В Иране добавят дикий обвес и ранее невиданные опции старому «Логану»
Заслуженный «бюджетник» ждёт альтернативный рестайлинг на Востоке
29 октября 2023, 23:59
В Иране готовятся к дикому рестайлингу старого «Логана»: фото
Седан двадцатилетней давности обновят внешне и поменяют мотор
Злые Логаны
Renault Logan не узнать: как бюджетную повозку превращали в снаряд для петролхедов
26 октября 2023, 7:00Селектор
Василий Костин
Василий Костин
15 ноября 2022, 13:25
Renault Logan назвали самым ненадежным автомобилем
Кроме того, в списке проблемных машин оказались семейные модели немецкого и американского производств
2 ноября 2022, 14:35
Россиянам предлагают купить последние Renault Logan в Беларуси
Помимо Renault Koleos, белорусские дилеры готовы продавать россиянам Logan Stepway
24 августа 2022, 17:17
Иранцы не собираются закупать моторы у АвтоВАЗа
Автопрому ближневосточной страны хватает своих двигателей, и их даже хотят продавать
16 августа 2022, 13:50
Россия поможет Ирану запустить сборку старых Renault Logan
Иранский автопроизводитель будет закупать в России комплектующие для Logan первого поколения
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