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Новости
Появились шпионские фотографии неизвестного кросс-купе Renault
Зарубежные журналисты предположили, что под камуфляжем скрывается обновленная Arkana
Новости
Renault поднял цены на Logan и Sandero в последний раз в уходящем году
Новости
Renault отказалась от производства «заряженного» Sandero, и вот почему
Новости
У российского Renault Logan появилась версия на природном газе
3 декабря 2021, 11:33
Раскрыты сроки появления нового Renault Logan в России
План продаж на первый месяц составляет всего 130 экземпляров
Бюджетные машины, которые не смогли
Какие бюджетные автомобили пытались составить конкуренцию бестселлерам, но не смогли
2 декабря 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
14 ноября 2021, 11:11
Раскрыт салон нового Renault Sandero Stepway для России
Инсайдеры узнали подробности о «бюджетниках» Renault третьего поколения
11 октября 2021, 17:27
Стало известно, когда начнется производство новых Renault Logan и Sandero
Выпуск серийных моделей запланирован на заводе АвтоВАЗа в Тольятти
4 октября 2021, 11:49
В Тольятти сфотографировали новый Renault Logan. Он будет похож на турецкий Taliant
Старт сборки Logan третьего поколения запланирован на следующий год
17 сентября 2021, 14:49
В линейке Renault Logan появится битопливная версия
Автомобиль с газобалонным оборудованием выйдет на рынок под иным шильдиком, но будет продаваться в салонах Renault
9 августа 2021, 19:41
Новый Renault Logan Stepway проходит испытания на юге России
Прототип будущей новинки заметили на автодорогах Кисловодска
9 июля 2021, 14:02
Салон нового Renault Logan для России впервые рассекретили
Интерьер модели нового поколения для российского рынка будет в точности повторять румынский вариант
1 июля 2021, 18:47
В Тольятти впервые сфотографировали новый Renault Logan
Массовое производство новинки должно начаться на АвтоВАЗе только в 2022 году
Преемник Renault Logan: известны цены
В Турции стартовали продажи седана Taliant, который заменит на местном рынке аналог Logan второго поколения
25 мая 2021, 10:33
Новости
Лиза Будрина
12 мая 2021, 17:32
Renault запатентовала в России внешность нового Logan
Сборку модели следующего поколения также наладят на мощностях АвтоВАЗа
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