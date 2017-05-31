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Новый Renault Scenic превратится в кроссовер, сменив поколение
Компактвэн лишится и привычного форм-фактора, и двигателей внутреннего сгорания
Новости
Renault собирается отказаться сразу от трёх моделей
Новости
«Бэтмобиль» за 78 миллионов рублей разбили в ДТП
Новости
Французский экстремал задумал превратить компактвэн Renault в раллийное такси
31 мая 2017, 12:54
Renault добавила роскоши семейству Scenic
У Scenic и Grand Scenic появилась версия Initiale Paris
Компания Renault представила Scenic нового поколения
Компаквэн стал больше и получил полноуправляемое шасси
2 марта 2016, 15:54
Новости
Ярослав Гронский
24 февраля 2016, 9:27
Компания Renault показала дизайн Scenic четвертого поколения
Новый «Сценик» представят на автосалоне в Женеве
12 февраля 2016, 15:36
Renault Scenic нового поколения дебютирует в Женеве
Анонс разместили в посвященной двадцатилетию модели брошюре
24 декабря 2015, 16:26
Новый Renault Scenic сделают похожим на кроссовер
Дизайнер компании рассказал о следующем поколении модели
Компания Renault начала испытания "вседорожного" компактвэна
Новый вариант модели Scenic представят в марте 2013 года
17 декабря 2012, 20:52
Новости
Ярослав Гронский
30 ноября 2011, 21:23
Компания Renault обновила компактвэны Scenic
Машины получили другую внешность, новые моторы и расширенные комплектации
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