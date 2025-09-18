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Renault Scenic
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Новости
Представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross. Это перелицованный Renault
Производство запустят в IV квартале года во Франции
Новости
Renault обновил электрический Scenic: три главных изменения
Новости
Новейший Renault Scenic E-Tech испытали «лосиным тестом»
Новости
В Европе выбрали лучший автомобиль года
4 сентября 2023, 14:56
Renault Scenic стал электрическим кроссовером
На автосалоне в Мюнхене дебютировал Renault Scenic E-Tech
Renault показала новый Scenic. Теперь это электрический кроссовер
Премьера Scenic в новом форм-факторе состоится в сентябре 2023 года
13 июля 2023, 16:33
Новости
Мария Руцкая
9 мая 2022, 23:59
Renault отправила в отставку бестселлер конца 1990-х
Минивэн Scenic снят с производства без преемника
28 февраля 2022, 1:11
Новый Renault Scenic превратится в кроссовер, сменив поколение
Компактвэн лишится и привычного форм-фактора, и двигателей внутреннего сгорания
17 мая 2020, 12:00
Renault собирается отказаться сразу от трёх моделей
Компания готовится к масштабному сокращению расходов
22 июля 2019, 10:48
«Бэтмобиль» за 78 миллионов рублей разбили в ДТП
Несмотря на серьезные повреждения, машину еще можно восстановить
18 августа 2017, 15:34
Французский экстремал задумал превратить компактвэн Renault в раллийное такси
Герлен Шишери опубликовал изображение машины, на которой хотел бы покатать друзей
31 мая 2017, 12:54
Renault добавила роскоши семейству Scenic
У Scenic и Grand Scenic появилась версия Initiale Paris
2 марта 2016, 15:54
Компания Renault представила Scenic нового поколения
Компаквэн стал больше и получил полноуправляемое шасси
Компания Renault показала дизайн Scenic четвертого поколения
Новый «Сценик» представят на автосалоне в Женеве
24 февраля 2016, 9:27
Новости
Александр Мирошкин
12 февраля 2016, 15:36
Renault Scenic нового поколения дебютирует в Женеве
Анонс разместили в посвященной двадцатилетию модели брошюре
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