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Новости
Электрокроссовер Renault Megane отличился эффектным интерьером
Официальные снимки нового Megane E-Tech Electric опубликовали до премьеры
Новости
Стало известно, когда дебютирует электрический Renault Megane
Новости
Дрэг-гонка: VW Golf GTI против Renault Megane R.S. и Honda Civic Type R
Новости
Renault раскрыла подробности об электрическом MeganE
30 ноября 2020, 15:06
Полиция конфисковала автомобиль через 30 секунд после покупки
У владельца не оказалось страховки
Renault сделает из Arkana кроссовер Megane Conquest
«Глобальную» версию кросс-купе переименуют в странах Восточной Европы
1 ноября 2020, 13:31
Новости
Сергей Ильин
24 сентября 2020, 14:17
В линейку Renault Megane войдёт кроссовер
В компании обсуждают возможность появления модели с таким кузовом
26 апреля 2020, 16:00
Судьба Renault Megane под вопросом из-за электромобилей
Продажи модели сокращаются, а её будущее теперь весьма туманно
3 февраля 2020, 13:38
Renault представила обновленный Megane
У модели появилась версия с гибридной силовой установкой
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
10 декабря 2019, 8:30
Тест-драйв
Александр Тычинин
10 августа 2019, 9:00
Renault выпустила «формульный» фургон с «механикой» от Megane RS
Компания добавила модели Trafic спецверсию Formula Edition
25 июля 2019, 12:52
Самый быстрый Renault побил второй рекорд Honda Civic Type R
Хот-хэтч Megane RS Trophy-R стал быстрейшим на автодроме Спа-Франкоршам
5 июля 2019, 15:03
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
Этот хот-хэтч стал самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга
Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга
Хэтчбек снова стал самым быстрым переднеприводным автомобилем «Северной петли»
21 мая 2019, 16:56
Новости
Алексей Носаченко
8 апреля 2019, 14:07
Новый трековый Renault Megane RS выехал на Нюрбургринг без камуфляжа
Новинка поборется за рекорд трека среди переднеприводных автомобилей
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