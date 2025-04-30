Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Renault Megane
Все модели
4L
5
A110
A110-50
Alpine A110
Austral
Captur
Clio
DeZire
Duster
Eolab
Espace
Fluence
Frendzy
Grand Kangoo
Initiale Paris
Kadjar
Kangoo
Koleos
Kwid
Laguna
Latitude
Lodgy
Logan
Master
Megane
Oroch
Pulse
R.S.01
Rafale
Renault 4
Renault 5
Sandero
Scenic
Sport Trophy
Symbioz
Symbol
Talisman
TraficRider
Twin'Run
Twin'Z
TwinRun
Twingo
Twizy
Value Up
Zoe
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
В России выставили на продажу Renault Megane. Он четверть века хранился в гараже
Автомобиль сохранился в идеальном состоянии и при этом стоит как новая Lada Granta
Новости
Шаг назад: Renault снова предложила в Европе дизельный Megane
Новости
Представлена прощальная версия Renault Megane R.S.
Новости
Renault скоро отправит в отставку последний хот-хэтч
25 сентября 2022, 13:30
Renault Megane E-Tech оказался хорош в «лосином тесте»
Электромобиль неплохо проявил себя на испытаниях
Renault отказалась от модели, которую выпускали 27 лет
Из модельной линейки исчезнет обычный Megane, зато электрический Megane E-Tech останется в строю
19 июля 2022, 13:06
Новости
Лиза Будрина
4 июня 2022, 16:30
Renault посвятил современный Megane E-Tech классическому Clio Williams
Правда, общего у двух автомобилей не так и много
20 апреля 2022, 9:54
Renault не производит электрический Megane из-за нехватки деталей из Украины
Согласно планам сборка возобновится 25 апреля
12 апреля 2022, 15:32
В России сфотографировали электрический Renault Megane
О планах вывести «батарейный» кроссовер на наш рынок в Renault пока не сообщали
4 сентября 2021, 21:34
Электрокроссовер Renault Megane отличился эффектным интерьером
Официальные снимки нового Megane E-Tech Electric опубликовали до премьеры
8 июля 2021, 15:50
Стало известно, когда дебютирует электрический Renault Megane
В будущем электрокар полностью заменит топливный Megane, но несколько лет они будут продаваться вместе
19 июня 2021, 17:34
Дрэг-гонка: VW Golf GTI против Renault Megane R.S. и Honda Civic Type R
Переднеприводные хот-хэтчи посоревновались под дождём
8 июня 2021, 14:15
Renault раскрыла подробности об электрическом MeganE
На одном заряде батареи электрокар проезжает до 450 километров
Полиция конфисковала автомобиль через 30 секунд после покупки
У владельца не оказалось страховки
30 ноября 2020, 15:06
Новости
Мария Руцкая
1 ноября 2020, 13:31
Renault сделает из Arkana кроссовер Megane Conquest
«Глобальную» версию кросс-купе переименуют в странах Восточной Европы
Первая
1
Последняя