Renault Laguna

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Инвалид из Франции доехал до Бельгии из-за сломавшихся у машины тормозов
Автомобиль француза "заклинило" на скорости 200 километров в час
22 ноября 2012, 22:07
Компания Renault построила разборную "Лагуну"
Машина может быть разобрана за пять минут
Обновленная "Лагуна"
Продажи новой модели начнутся в феврале 2012 года
8 декабря 2011, 14:35
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