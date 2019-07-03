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Новости
Mitsubishi ASX нового поколения породнится с Renault Captur
Японский кроссовер построят на французской платформе, знакомой по европейскому Captur
Новости
Renault Captur лишился дизельных моторов
Новости
Гибридный Renault Captur отличился расходом топлива 1,5 литра на 100 километров
Новости
Новый Renault Captur сможет проехать на электротяге 45 километров
3 июля 2019, 12:09
Renault представила новое поколение Captur
Новинка получила «посвежевший» дизайн и гибридный мотор
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
Изображения следующего поколения кроссовера пришли из Китая
18 июня 2019, 12:41
Новости
Лиза Будрина
2 марта 2017, 12:53
Европейский Renault Captur сделали похожим на российский Kaptur
Компактный кроссовер Renault привезут на моторшоу в Женеву
22 апреля 2016, 12:12
СМИ узнали цены на новый кроссовер Renault для России
Базовый Renault Kaptur будет стоить меньше миллиона рублей
20 января 2016, 16:28
Renault отзовет автомобили из-за уровня вредных выбросов
Под сервисную кампанию попали16 тысяч дизельных кроссоверов Captur
6 октября 2015, 13:05
Компания Renault вывела на испытания большой Captur
Французы выпустят «Каптур» с удлиненной колесной базой
5 октября 2015, 11:38
Renault Captur для России построят на платформе Duster
Выпуск нового кроссовера Renault начнется в Москве в 2016 году
30 марта 2015, 11:52
Спортивный отдел Renault задумался о паре «горячих» кроссоверов
В RenaultSport изучают возможностью создания «заряженный» вариантов Captur и Kadjar
23 сентября 2014, 15:07
Renault запустит в России сборку нового кроссовера
В РФ появится адаптированная под отечественные условия версия Renault Captur
Euro NCAP разбил четыре новые модели
Только две машины из четырех получили максимальную оценку в пять звезд
29 мая 2013, 20:12
Новости
Александр Мирошкин
13 мая 2013, 23:11
Renault отказалась от ретро-кара ради кроссовера Captur
Топ-менеджер "Рено" рассказал о появлении модели Captur
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