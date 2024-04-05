Renault Captur

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Renault Captur обновился: что изменилось
Рестайлингу подвергли кроссовер для европейского рынка
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Mitsubishi ASX нового поколения породнится с Renault Captur
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Renault Captur лишился дизельных моторов
Новости
Гибридный Renault Captur отличился расходом топлива 1,5 литра на 100 километров
2 марта 2017, 12:53
Европейский Renault Captur сделали похожим на российский Kaptur
Компактный кроссовер Renault привезут на моторшоу в Женеву
22 апреля 2016, 12:12
СМИ узнали цены на новый кроссовер Renault для России
Базовый Renault Kaptur будет стоить меньше миллиона рублей
20 января 2016, 16:28
Renault отзовет автомобили из-за уровня вредных выбросов
Под сервисную кампанию попали16 тысяч дизельных кроссоверов Captur
6 октября 2015, 13:05
Компания Renault вывела на испытания большой Captur
Французы выпустят «Каптур» с удлиненной колесной базой
5 октября 2015, 11:38
Renault Captur для России построят на платформе Duster
Выпуск нового кроссовера Renault начнется в Москве в 2016 году
30 марта 2015, 11:52
Спортивный отдел Renault задумался о паре «горячих» кроссоверов
В RenaultSport изучают возможностью создания «заряженный» вариантов Captur и Kadjar
29 мая 2013, 19:12
Euro NCAP разбил четыре новые модели
Только две машины из четырех получили максимальную оценку в пять звезд
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