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Названа дата прекращения выпуска Volkswagen Eos
Немецкая марка продлила жизненный цикл кабриолета
24 марта 2014, 19:25
Компания Volkswagen отказалась от преемника Eos
Немецкий концерн свернет производство Eos до конца 2014 года
Volkswagen "убьет" кабриолет Eos
На смену придет более крупная модель с мягким верхом
29 ноября 2012, 20:15
Новости
Александр Мирошкин
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