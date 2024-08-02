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Volkswagen представил Transporter и Caravelle нового поколения
И это перелицованные модели Ford Transit Custom и Tourneo Custom
Новости
Новый электрический Volkswagen Transporter рассекретили на видео
Новости
Volkswagen раскрыл подробности о новом Transporter
Новости
Volkswagen Transporter нового поколения рассекретили на видео
16 февраля 2023, 15:42
Ателье ABT выпустило свой первый кемпер
В основу дома на колесах лёг вэн Volkswagen Transporter с увеличенной на 40 сантиметров колесной базой
Микроавтобусы Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz устроили перетягивание каната
Журналисты устроили максимально необычное состязание для коммерческих автомобилей
10 апреля 2022, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
20 сентября 2021, 2:12
Видео: из куска дерева сделали точную копию культового Volkswagen
Краснодеревщик похвастался масштабной моделью Volkswagen T2 образца 1976 года
8 сентября 2021, 15:17
Volkswagen Transporter превратили в кемпер для велосипедистов
В машине есть мини-кухня и «гараж» на пять велосипедов
30 июля 2021, 15:55
Старый Volkswagen Transporter превратили в «умный» кемпер всего за 300 тысяч рублей
Владелец постарался сделать жилое пространство максимально утилитарным
28 июля 2021, 10:40
В России подорожали коммерческие Volkswagen
Цены увеличились на 0,8-5,0 процента по сравнению с прежней стоимостью
20 июня 2021, 15:15
В России начали продавать грузопассажирский Volkswagen T6.1
Малотоннажный фургон добрался до нашей страны с двухгодовой задержкой
13 мая 2021, 19:20
Volkswagen раскрыл подробности о новом Transporter
Визитной карточкой минивэна станет стол-трансформер
26 апреля 2021, 14:26
Volkswagen Transporter получит новую компоновку салона и панорамную крышу
Премьера нового минивэна запланирована на июнь 2021 года
Volkswagen раскрыл даты премьер нового минивэна Transporter и пикапа Amarok
Седьмую генерацию минивэна представят в июне 2021 года
31 марта 2021, 19:20
Новости
Анастасия Мельник
26 марта 2021, 19:04
Volkswagen готовит к премьере гибридный Transporter и электрический минивэн
Дебют фургона ожидается до конца года, а минивэн появится не раньше, чем через пять лет
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