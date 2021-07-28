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Микроавтобусы Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz устроили перетягивание каната
Журналисты устроили максимально необычное состязание для коммерческих автомобилей
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Видео: из куска дерева сделали точную копию культового Volkswagen
Новости
Volkswagen Transporter превратили в кемпер для велосипедистов
Новости
Старый Volkswagen Transporter превратили в «умный» кемпер всего за 300 тысяч рублей
28 июля 2021, 10:40
В России подорожали коммерческие Volkswagen
Цены увеличились на 0,8-5,0 процента по сравнению с прежней стоимостью
В России начали продавать грузопассажирский Volkswagen T6.1
Малотоннажный фургон добрался до нашей страны с двухгодовой задержкой
20 июня 2021, 15:15
Новости
Сергей Ильин
13 мая 2021, 19:20
Volkswagen раскрыл подробности о новом Transporter
Визитной карточкой минивэна станет стол-трансформер
26 апреля 2021, 14:26
Volkswagen Transporter получит новую компоновку салона и панорамную крышу
Премьера нового минивэна запланирована на июнь 2021 года
31 марта 2021, 19:20
Volkswagen раскрыл даты премьер нового минивэна Transporter и пикапа Amarok
Седьмую генерацию минивэна представят в июне 2021 года
26 марта 2021, 19:04
Volkswagen готовит к премьере гибридный Transporter и электрический минивэн
Дебют фургона ожидается до конца года, а минивэн появится не раньше, чем через пять лет
19 марта 2021, 18:36
Volkswagen представил спортивную версию фургона Transporter в стиле GTI
Минимальная стоимость новинки составит 4,5 миллиона рублей
11 января 2021, 12:40
Минивэн Volkswagen с двигателем от Porsche 911 продают за 85 000 евро
Машина построена по образу и подобию Porsche B32
6 сентября 2020, 11:11
Минивэн Volkswagen T6 научили преодолевать серьезное бездорожье
Ателье Delta4x4 подготовило однообъёмник Volkswagen для приключений на офф-роуде
Раскрыта внешность нового минивэна Volkswagen T7
Volkswagen разрабатывает седьмое поколение коммерческих однообъёмников
1 августа 2020, 23:32
Новости
Сергей Ильин
4 июля 2020, 16:16
В России отзывают новые Volkswagen: на ходу могут открыться двери
Сервисная кампания коснётся минивэнов Volkswagen T6.1 2020 года выпуска
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