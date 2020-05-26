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Новости
Volkswagen Jetta обновилась и получила мотор от Taos
Рестайлингу подвергли седан, который продается на рынке США
Новости
В России подорожали автомобили Volkswagen
Новости
Видео: Volkswagen Jetta едет с распахнутым капотом, как ни в чем не бывало
Новости
В России продают новый электрокар Volkswagen китайской сборки
26 мая 2020, 13:22
В России начались продажи нового Volkswagen Jetta
Седан стоит от 1 485 000 рублей
Volkswagen может привезти в Россию дешевые модели под другим брендом
Немецкий концерн раздумывает над приходом в Россию с бюджетной маркой Jetta
23 мая 2020, 21:21
Новости
Сергей Ильин
26 ноября 2019, 12:45
В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки
Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства на импортный седан
26 ноября 2019, 10:19
Volkswagen представил кроссовер, который в два раза дешевле Tiguan
Немецкий концерн обнародовал характеристики Jetta VS7
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
21 ноября 2019, 8:30
Тест-драйв
Андрей Моторов
24 сентября 2019, 12:46
Volkswagen раскрыл подробности о новой Jetta для России
Новинку предложат с двумя силовыми установками на выбор
27 февраля 2019, 10:46
Volkswagen выделил Jetta в отдельный бренд
Марка будет представлена только в Китае
8 февраля 2019, 13:50
Новый «заряженный» седан VW Jetta оснастили двигателем от Golf GTI
Модификация GLI предложена с независимой задней подвеской и самоблоком спереди
29 декабря 2018, 15:11
Стали известны сроки появления в России новых VW Jetta и Polo
Компания изменила сроки выхода на рынок новых моделей
600-сильный Volkswagen Jetta установил рекорд скорости
На соляном озере Бонневиль седан разогнался до 338,2 километра в час
18 сентября 2018, 13:50
Новости
Алексей Носаченко
25 июня 2018, 16:58
Volkswagen Jetta преодолеет 330 километров в час
Седан Volkswagen Jetta готовят к рекордному заезду на озере Бонневиль
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