Volkswagen Jetta

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В Volkswagen Taos и Jetta найдена опасная неисправность
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Volkswagen Jetta начали вспыхивать на ходу
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В России начали официально продавать автомобили Jetta с начинкой VW
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Двойной дебют: представлены Volkswagen Jetta и Jetta GLI 2025 модельного года
31 июля 2023, 8:08
Volkswagen отметил юбилей Jetta, выпустив доступную спецверсию
Спецверсия «бюджетника» отличилась ярким декором и ценой
10 марта 2023, 20:02
Подогрев сидений для кроссовера Jetta и Toyota Camry из Китая оценили в 50 000 рублей
Ввезенные по параллельному импорту автомобили из Китая не оснащаются, как правило, подогревом кресел
6 февраля 2023, 9:44
В России появятся кроссоверы Jetta за 3 млн рублей
Крупный российский дилер везет из Китая партию Jetta VS7
13 января 2023, 13:24
В России появится кроссовер марки Jetta за 2 млн рублей
Помимо седана Jetta VA3, в Россию привезут и вседорожник Jetta VS5
29 декабря 2022, 17:28
В Россию привезут перелицованный китайский Volkswagen Jetta
Бюджетная модель должна занять нишу Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio
6 ноября 2022, 16:30
Новый Volkswagen Jetta и старый Volkswagen Passat W8 свели в дрэге
Дуэль продемонстрировала разницу в автомобилях за 20 лет
6 июня 2022, 17:45
Volkswagen Jetta продают за 1,7 миллиона рублей. И вот почему
Защита автомобиля обошлась владельцу в два раза дороже новой машины
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