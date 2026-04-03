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В Volkswagen Taos и Jetta найдена опасная неисправность
Новости
Volkswagen Jetta начали вспыхивать на ходу
Новости
В России начали официально продавать автомобили Jetta с начинкой VW
Новости
Двойной дебют: представлены Volkswagen Jetta и Jetta GLI 2025 модельного года
23 июня 2024, 14:00
Volkswagen анонсировал обновлённую Jetta
Вместе с базовым седаном дебютирует и Jetta GLI
В Китае обновились кроссоверы марки Jetta, которые можно купить в России
Рестайлингу подвергли модели Jetta VS5 и VS7
12 марта 2024, 17:56
Новости
Лиза Будрина
21 ноября 2023, 12:27
В России начались продажи аналога Skoda Rapid и Volkswagen Polo из Китая
Цена на уровне «дорогой» Lada Vesta — 1,8 миллиона рублей
31 июля 2023, 8:08
Volkswagen отметил юбилей Jetta, выпустив доступную спецверсию
Спецверсия «бюджетника» отличилась ярким декором и ценой
10 марта 2023, 20:02
Подогрев сидений для кроссовера Jetta и Toyota Camry из Китая оценили в 50 000 рублей
Ввезенные по параллельному импорту автомобили из Китая не оснащаются, как правило, подогревом кресел
6 февраля 2023, 9:44
В России появятся кроссоверы Jetta за 3 млн рублей
Крупный российский дилер везет из Китая партию Jetta VS7
13 января 2023, 13:24
В России появится кроссовер марки Jetta за 2 млн рублей
Помимо седана Jetta VA3, в Россию привезут и вседорожник Jetta VS5
29 декабря 2022, 17:28
В Россию привезут перелицованный китайский Volkswagen Jetta
Бюджетная модель должна занять нишу Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio
6 ноября 2022, 16:30
Новый Volkswagen Jetta и старый Volkswagen Passat W8 свели в дрэге
Дуэль продемонстрировала разницу в автомобилях за 20 лет
Volkswagen Jetta превратили в 350-сильный спортседан для трек-дней
«GTI с багажником», как спортивную Jetta описали в самом Volkswagen, дебютировал на тюнинг-шоу SEMA-2022
2 ноября 2022, 17:01
Новости
Лиза Будрина
6 июня 2022, 17:45
Volkswagen Jetta продают за 1,7 миллиона рублей. И вот почему
Защита автомобиля обошлась владельцу в два раза дороже новой машины
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