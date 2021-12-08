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Новости
Volkswagen раскрыл внешность нового пикапа Amarok
Немецкая марка продолжает поддерживать интерес к новинке
Новости
Volkswagen может выпустить «заряженный» Amarok R на базе Ford Ranger Raptor
Новости
Volkswagen раскрыл информацию о моторах нового Amarok
Новости
Volkswagen Amarok не вернется в Россию
8 декабря 2021, 11:43
Volkswagen показал новый Amarok
Компания опубликовала изображения серийного пикапа второго поколения
Volkswagen Amarok готовят к тяжелому бездорожью
Перед сменой поколения линейка модели пополнится экстремальной модификацией, но только в Австралии
27 июля 2021, 16:00
Новости
Мария Руцкая
31 марта 2021, 19:20
Volkswagen раскрыл даты премьер нового минивэна Transporter и пикапа Amarok
Седьмую генерацию минивэна представят в июне 2021 года
25 марта 2021, 14:24
Volkswagen Amarok следующего поколения: новое изображение
Свежий тизер оказался реалистичнее опубликованного в прошлом году
21 марта 2021, 17:34
В России прекратили продажи одного из популярных пикапов
Грузовичок Amarok исчез из российского конфигуратора Volkswagen
4 августа 2020, 15:35
Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат
Кампания затронула 57 автомобилей немецкой марки
14 июня 2020, 15:15
Volkswagen начал продажи пикапа, который больше «Газели-NEXT»
Немецкая фирма вывела на рынок удлиненные версии Amarok XL и XXL
17 марта 2020, 14:13
Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok
Немцы поделились тизером будущего пикапа, который будет разработан совместно с Ford
19 января 2020, 16:16
Volkswagen выпустит рамный семиместный внедорожник совместно с Ford
Ford и Volkswagen разрабатывают внедорожник на базе пикапов Ranger и Amarok
Видео: Land Cruiser Prado, Wrangler, Discovery и Amarok сразились в дрэге
Дизельные внедорожники померялись силами в разгоне и торможении
4 декабря 2019, 13:56
Новости
Сергей Ильин
10 октября 2019, 17:21
В России начались продажи самого мощного Volkswagen Amarok
Пикап оснащается 258-сильным дизельным двигателем
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