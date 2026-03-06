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Рассекречен боевой пикап Amarok, тайно разработанный на заводе Volkswagen
Новости
VW Amarok для быстрой езды по асфальту создали в Австралии
Новости
Новый Volkswagen Amarok: появилось первое изображение
Новости
Volkswagen раскрыл внешность «старого» Amarok после рестайлинга
26 декабря 2023, 9:51
Шпионы рассекретили дизайн обновленного Volkswagen Amarok
Рестайлингу подвергли пикап первого поколения: в таком виде модель будет продаваться только в Латинской Америке
Volkswagen сделал Amarok для пожарных и Passat для полиции
Автомобили уже находятся в тестовой эксплуатации
27 августа 2023, 13:30
Новости
Александр Пономарёв
26 августа 2023, 11:00
Volkswagen превратил новый Amarok в брутальный внедорожный кемпер
Новинка дебютировала на выставке Caravan Salon
22 июля 2023, 15:30
Видео: три «заряженных» суперпикапа свели в гонке по прямой
В заезде встретились модели Ford, Toyota и Volkswagen
27 мая 2023, 10:00
Новый Volkswagen Amarok превратили в «Зверя» версии 2.0
Delta4x4 представило свой очередной проект
16 апреля 2023, 13:00
Видео: Ford Ranger Raptor сравнили в гонке с доработанными Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class
Пикапы довольно редко становятся героями дрэг-рейсинга
12 декабря 2022, 6:32
Volkswagen раздумывает над электровнедорожником на шасси Amarok
У пикапа Volkswagen может появиться «батарейный» аналог с другим типом кузова
12 ноября 2022, 18:00
Volkswagen Amarok и Ford Ranger Raptor превратили в «Зверей»
Оба пикапа получили комплект внедорожного тюнинга
28 августа 2022, 12:00
Новый Ford Ranger и старый Volkswagen Amarok сравнили в гонке
Дрэг-рейсинг моделей, которые породнились со сменой поколений
Вот так будет выглядеть самый дешевый Volkswagen Amarok нового поколения
Базовую версию пикапа Amarok второго поколения раскрыли на патентных изображениях
11 августа 2022, 18:01
Новости
Лиза Будрина
9 июля 2022, 2:32
Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника
У нового грузовичка Amarok не будет аналога с кузовом универсал
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