Volkswagen Amarok

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Рассекречен боевой пикап Amarok, тайно разработанный на заводе Volkswagen
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VW Amarok для быстрой езды по асфальту создали в Австралии
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Новый Volkswagen Amarok: появилось первое изображение
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Volkswagen раскрыл внешность «старого» Amarok после рестайлинга
22 июля 2023, 15:30
Видео: три «заряженных» суперпикапа свели в гонке по прямой
В заезде встретились модели Ford, Toyota и Volkswagen
27 мая 2023, 10:00
Новый Volkswagen Amarok превратили в «Зверя» версии 2.0
Delta4x4 представило свой очередной проект
16 апреля 2023, 13:00
Видео: Ford Ranger Raptor сравнили в гонке с доработанными Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class
Пикапы довольно редко становятся героями дрэг-рейсинга
12 декабря 2022, 6:32
Volkswagen раздумывает над электровнедорожником на шасси Amarok
У пикапа Volkswagen может появиться «батарейный» аналог с другим типом кузова
12 ноября 2022, 18:00
Volkswagen Amarok и Ford Ranger Raptor превратили в «Зверей»
Оба пикапа получили комплект внедорожного тюнинга
28 августа 2022, 12:00
Новый Ford Ranger и старый Volkswagen Amarok сравнили в гонке
Дрэг-рейсинг моделей, которые породнились со сменой поколений
9 июля 2022, 2:32
Volkswagen не заинтересован в разработке рамного внедорожника
У нового грузовичка Amarok не будет аналога с кузовом универсал
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