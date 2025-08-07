Volkswagen Touareg

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Volkswagen прекращает выпуск Touareg
Стало известно, что сборка модели окончательно завершится в 2026 году
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Логотип с подсветкой и матричные фары: представлен обновленный Volkswagen Touareg
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Обновленный Volkswagen Touareg рассекречен: что изменилось
Новости
В Москве закончились «официальные» Volkswagen Touareg
9 октября 2021, 22:44
В России отзывают новые Volkswagen Touareg из-за проблем с подвеской
Владельцев немецких кроссоверов позовут в сервис из-за бракованных гаек
9 июля 2021, 9:58
Volkswagen обновил цены. Одна модель подешевела на 150 тысяч рублей
«Топовый» Touareg стал доступнее, а вот начальные версии, напротив, подорожали
5 июля 2021, 13:53
Российский Volkswagen Touareg получил функцию парковки со смартфона
«Туарег» – первый серийный Volkswagen, который можно припарковать дистанционно
4 июня 2021, 11:29
У российских Volkswagen Touareg обнаружили проблему с датчиками давления в шинах
На некоторых автомобилях, проданных с 2020 по 2021 год, система может дать сбой
20 февраля 2021, 12:12
Россиянин отсудил у дилера 7,3 миллиона рублей за заплесневелый Volkswagen Touareg
У ребенка владельца начались приступы аллергии
14 октября 2020, 11:33
Самый мощный дизельный Volkswagen Touareg заменили гибридами
Выпуск внедорожника с турбодизелем V8 уже завершился
11 августа 2020, 14:25
Volkswagen попрощался с дизельным V8 спецверсией Touareg
Тираж версии Last Edition ограничен 400 экземплярами
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