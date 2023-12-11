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Блестящий провал VW Phaeton
Возможно, у него и не было шансов. Но автомобилем он был выдающимся
Лаборатория
Отмененный Phaeton
Новости
Новый Volkswagen Phaeton мог бы стать гибридом с индукционной зарядкой батареи
Новости
Volkswagen показал новый Phaeton, которого не было
13 октября 2020, 12:37
В России отзывают Volkswagen Phaeton из-за отваливающейся крыши
Отзыв затрагивает всего четыре автомобиля, оснащённых встроенной в люк солнечной батареей
Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыли до премьеры
Для преемника Volkswagen Phaeton подготовлен локальный пакет улучшений
16 мая 2020, 20:20
Новости
Сергей Ильин
25 апреля 2020, 18:00
Макет Phaeton был самым дорогим в истории Volkswagen
Концерн не жалел для флагманского седана времени и денег
8 июня 2015, 10:55
Volkswagen обновил флагманский седан Phaeton
Немцы провели рестайлинг модели для китайского авторынка
20 мая 2014, 13:24
Новый VW Phaeton станет конкурентом Chrysler 300C
Volkswagen уменьшит стоимость Phaeton в угоду американцам
Новый флагманский седан Volkswagen покажут в Детройте
Volkswagen Phaeton следующего поколения построят на базе Audi A8
18 июля 2013, 17:51
Новости
Ярослав Гронский
22 сентября 2011, 0:17
VW Phaeton нового поколения выпустят через четыре года
Компания VW начала разработку флагманского седана нового поколения
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