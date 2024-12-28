Volkswagen Multivan

Материалы

Новости
В автопарк главы российского региона купили «санкционный» VW Multivan
Новейший минивэн был ввезен в нашу страну в 2023 году через Беларусь
Новости
Volkswagen удивил ценами нового Multivan T7 с полным приводом
Новости
Volkswagen добавил новому Multivan T7 полный привод 4Motion
Новости
Volkswagen предложил для Multivan спальное место и мебель
23 февраля 2023, 19:00
Новый Volkswagen Multivan превратили в конкурента Mitsubishi Delica
Delta4x4 представила новый проект
13 октября 2022, 12:06
В России начали неофициально продавать новый Volkswagen Multivan
Официально автомобиль в страну не поставляется, однако его завозят по параллельному импорту
10 июля 2022, 19:00
Volkswagen Multivan не прошёл испытание «лосиным тестом»
Микроавтобус оказался не лучшим вариантом для резких манёвров на ходу
7 марта 2022, 23:32
Volkswagen начал продажи нового Multivan T7 с дизелем 2.0
Дизельный минивэн может проезжать без дозаправки свыше 1000 километров
Экспедиция «Страна энтузиастов»: позади Екатеринбург
Самый масштабный автопробег года преодолел Урал
7 декабря 2021, 8:30Репортаж
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
28 июля 2021, 10:40
В России подорожали коммерческие Volkswagen
Цены увеличились на 0,8-5,0 процента по сравнению с прежней стоимостью
20 мая 2021, 16:15
Гибридный Volkswagen Multivan T7 сможет ездить на электричестве, но есть нюанс
Электрический режим работает только на небольшой скорости
Первая
1
Последняя