Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Multivan
Volkswagen Multivan
Все модели
Amarok
Atlas Cross Sport
Beetle
Bluesport
Bora
Caddy
California
Cross Coupe
Cross Coupe GTE
CrossBlue
CrossPolo
E-Bugster
Eos
GTI Roadster Vision Gran Turismo
Golf
Golf R
Jetta
Kombi
Lamando
Midsize Coupe
Multivan
Nils
Nivus
Passat
Phaeton
Polo
Routan
Santana
Scirocco
Sharan
Sport Coupe Concept GTE
Sport Coupe GTE Concept
Sportsvan
T-Roc
T2
Taigo
Taigun
Taos
Tarok
Tiguan
Touareg
Touran
Transporter
Tristar
XL1
e-Co-Motion
e-load up!
e-up!
eT!
up!
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Volkswagen начал продажи нового Multivan T7 с дизелем 2.0
Дизельный минивэн может проезжать без дозаправки свыше 1000 километров
Партнерский материал
«Страна энтузиастов»: финиш
Репортаж
Экспедиция «Страна энтузиастов»: позади Екатеринбург
Новости
В России подорожали коммерческие Volkswagen
11 июня 2021, 11:41
Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
Продажи вэна стартуют в ближайшие месяцы. Первой на европейском рынке появится гибридная версия
Гибридный Volkswagen Multivan T7 сможет ездить на электричестве, но есть нюанс
Электрический режим работает только на небольшой скорости
20 мая 2021, 16:15
Новости
Лиза Будрина
28 апреля 2021, 12:05
Volkswagen раскрыл интерьер нового Multivan Bulli
В новом видео продемонстрировали возможности трансформации салона и экран мультимедийной системы
18 января 2021, 16:22
Новый Volkswagen Multivan T7 засняли во время тестов
Минивэн в новом поколении будет длиннее и ниже предшественника
4 августа 2020, 15:35
Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат
Кампания затронула 57 автомобилей немецкой марки
9 февраля 2020, 21:59
Посмотрите на «заряженный» 300-сильный минивэн Volkswagen T6
Тюнеры превратили семейный Volkswagen в спортивный снаряд
7 февраля 2020, 15:31
Volkswagen Multivan превратили в спортивный микроавтобус
ABT Sportsline представила обвес и программу повышения мощности для T6.1
18 января 2020, 15:15
Обновлённому Volkswagen Multivan привили спортивный характер
Ателье ABT Sportsline показало тюнинг-кит для фургонов линейки T6.1
22 августа 2019, 10:16
Volkswagen отзывает 2,5 тысячи автомобилей в России
Ремонт требуется 2490 экземплярам модели Multivan
Обновленный Volkswagen Multivan перешел на электричество
Немецкая марка представила первенца семейства T6.1
22 февраля 2019, 15:13
Новости
Алексей Носаченко
4 октября 2018, 15:03
Тюнеры превратили Volkswagen Caravalle в фургон для рок-звезд
Фирма Carlex Design подготовила совместный проект с художником Джералом Тидвеллом
Первая
1 из 2
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров