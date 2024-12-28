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Новости
В автопарк главы российского региона купили «санкционный» VW Multivan
Новейший минивэн был ввезен в нашу страну в 2023 году через Беларусь
Новости
Volkswagen удивил ценами нового Multivan T7 с полным приводом
Новости
Volkswagen добавил новому Multivan T7 полный привод 4Motion
Новости
Volkswagen предложил для Multivan спальное место и мебель
4 августа 2023, 17:29
Новый кемпер Volkswagen California показали на тизерах
Он дебютирует на тематической выставке Caravan Salon в немецком Дюсселльдорфе
Volkswagen Multivan превратили в автодом с «кенгурятником»
В каталоге Irmscher появились аксессуары для микроавтобуса
22 апреля 2023, 12:30
Новости
Александр Пономарёв
26 марта 2023, 15:15
Volkswagen анонсировал премьеру автодома Multivan и нового Transporter
В ближайшие месяцы коммерческую линейку VW ждёт глобальное обновление
23 февраля 2023, 19:00
Новый Volkswagen Multivan превратили в конкурента Mitsubishi Delica
Delta4x4 представила новый проект
13 октября 2022, 12:06
В России начали неофициально продавать новый Volkswagen Multivan
Официально автомобиль в страну не поставляется, однако его завозят по параллельному импорту
10 июля 2022, 19:00
Volkswagen Multivan не прошёл испытание «лосиным тестом»
Микроавтобус оказался не лучшим вариантом для резких манёвров на ходу
7 марта 2022, 23:32
Volkswagen начал продажи нового Multivan T7 с дизелем 2.0
Дизельный минивэн может проезжать без дозаправки свыше 1000 километров
Экспедиция «Страна энтузиастов»: позади Екатеринбург
Самый масштабный автопробег года преодолел Урал
7 декабря 2021, 8:30
Репортаж
Редакция «Мотора»
28 июля 2021, 10:40
В России подорожали коммерческие Volkswagen
Цены увеличились на 0,8-5,0 процента по сравнению с прежней стоимостью
Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
Продажи вэна стартуют в ближайшие месяцы. Первой на европейском рынке появится гибридная версия
11 июня 2021, 11:41
Новости
Анастасия Мельник
20 мая 2021, 16:15
Гибридный Volkswagen Multivan T7 сможет ездить на электричестве, но есть нюанс
Электрический режим работает только на небольшой скорости
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