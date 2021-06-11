Multivan

Volkswagen Multivan

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Новости
Volkswagen начал продажи нового Multivan T7 с дизелем 2.0
Дизельный минивэн может проезжать без дозаправки свыше 1000 километров
Партнерский материал
«Страна энтузиастов»: финиш
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Экспедиция «Страна энтузиастов»: позади Екатеринбург
Новости
В России подорожали коммерческие Volkswagen
11 июня 2021, 11:41
Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
Продажи вэна стартуют в ближайшие месяцы. Первой на европейском рынке появится гибридная версия
Гибридный Volkswagen Multivan T7 сможет ездить на электричестве, но есть нюанс
Электрический режим работает только на небольшой скорости
20 мая 2021, 16:15Новости
Лиза Будрина
28 апреля 2021, 12:05
Volkswagen раскрыл интерьер нового Multivan Bulli
В новом видео продемонстрировали возможности трансформации салона и экран мультимедийной системы
18 января 2021, 16:22
Новый Volkswagen Multivan T7 засняли во время тестов
Минивэн в новом поколении будет длиннее и ниже предшественника
4 августа 2020, 15:35
Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат
Кампания затронула 57 автомобилей немецкой марки
9 февраля 2020, 21:59
Посмотрите на «заряженный» 300-сильный минивэн Volkswagen T6
Тюнеры превратили семейный Volkswagen в спортивный снаряд
7 февраля 2020, 15:31
Volkswagen Multivan превратили в спортивный микроавтобус
ABT Sportsline представила обвес и программу повышения мощности для T6.1
18 января 2020, 15:15
Обновлённому Volkswagen Multivan привили спортивный характер
Ателье ABT Sportsline показало тюнинг-кит для фургонов линейки T6.1
22 августа 2019, 10:16
Volkswagen отзывает 2,5 тысячи автомобилей в России
Ремонт требуется 2490 экземплярам модели Multivan
Обновленный Volkswagen Multivan перешел на электричество
Немецкая марка представила первенца семейства T6.1
22 февраля 2019, 15:13Новости
Алексей Носаченко
4 октября 2018, 15:03
Тюнеры превратили Volkswagen Caravalle в фургон для рок-звезд
Фирма Carlex Design подготовила совместный проект с художником Джералом Тидвеллом
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