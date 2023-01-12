Volkswagen up!

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Volkswagen отправит в отставку самый дешевый хот-хэтч
Дилеры прекратили принимать заказы на Volkswagen Up! GTI
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У самого маленького VW появилась «заряженная» версия
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VW показал три новые модели на испытаниях в ЮАР
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Британцы рассказали о самом маленьком «заряженном» VW
9 октября 2013, 22:15
Новый Volkswagen up! обзаведется турбомоторами и "автоматом"
Компакт-кар up! следующего поколения появится в 2017 году
16 сентября 2013, 21:15
Volkswagen решил сделать компакт-кар up! просторнее
Немецкий концерн построит длиннобазный вариант модели up!
21 февраля 2013, 21:43
Volkswagen превратит компакт-кар up! в гибрид
Модель получит силовую установку от сверхэкономичного гибрида XL1
24 января 2013, 16:01
Электрический Volkswagen up! дебютирует осенью
Компакт-кар сможет проехать без подзарядки 130 километров
23 октября 2012, 15:22
Volkswagen выпустит модель с двухцилиндровым дизелем
Концерн готовит новую модификацию компакт-кара up!
1 марта 2012, 17:58
VW построил грузовую и экспедиционную версии компакт-кара up!
Компания привезет в Женеву четыре спецверсии малолитражки
23 января 2012, 18:00
VW рассекретил пятидверный up!
Немецкий концерн распространил фотографии новой модификации компакт-кара up!
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