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У самого маленького VW появилась «заряженная» версия
Volkswagen показал предсерийный Up! GTI
Новости
VW показал три новые модели на испытаниях в ЮАР
Новости
Британцы рассказали о самом маленьком «заряженном» VW
Новости
VW выпустит «заряженный» компакт-кар
24 февраля 2016, 15:11
Самый маленький Volkswagen обзавелся турбомотором
Volkswagen up! оснастили 90-сильным трехцилиндровым двигателем
Volkswagen приспособил up! для новорожденных детей
Производитель представил специальную модификацию компакт-кара up!
24 декабря 2013, 21:20
Новости
Ефим Репин
9 октября 2013, 23:15
Новый Volkswagen up! обзаведется турбомоторами и "автоматом"
Компакт-кар up! следующего поколения появится в 2017 году
16 сентября 2013, 22:15
Volkswagen решил сделать компакт-кар up! просторнее
Немецкий концерн построит длиннобазный вариант модели up!
21 февраля 2013, 22:43
Volkswagen превратит компакт-кар up! в гибрид
Модель получит силовую установку от сверхэкономичного гибрида XL1
24 января 2013, 17:01
Электрический Volkswagen up! дебютирует осенью
Компакт-кар сможет проехать без подзарядки 130 километров
23 октября 2012, 16:22
Volkswagen выпустит модель с двухцилиндровым дизелем
Концерн готовит новую модификацию компакт-кара up!
1 марта 2012, 18:58
VW построил грузовую и экспедиционную версии компакт-кара up!
Компания привезет в Женеву четыре спецверсии малолитражки
26 января 2012, 16:22
"Заряженный" VW up! разгонится до "сотни" за 8,5 секунды
Компакт-кар получит 110-сильный трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литр
Семейный компакт
Пятидверная версия компакт-кара VW up!
23 января 2012, 20:43
Без рубрики
23 января 2012, 19:00
VW рассекретил пятидверный up!
Немецкий концерн распространил фотографии новой модификации компакт-кара up!
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