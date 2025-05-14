Volkswagen Beetle

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На торги выставили 53-летний Volkswagen Beetle с пробегом менее 200 километров
Автомобиль долгое время был частью музейной коллекции
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Внедорожный Volkswagen Beetle свели в гонке с доработанной Toyota RAV4
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Посмотрите на «Жука», переделанного в Rolls-Royce. Он стоит миллион рублей
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Босс Volkswagen заявил, что Beetle не вернется
17 июня 2022, 15:44
Классический Volkswagen Beetle превратят в рестомод за 570 000 евро
Всего выпустят 22 машины
20 апреля 2022, 10:18
Посмотрите на пикап Volkswagen Beetle, превращенный в скромный кемпер
Очень практичный «Жук» вмещает кровать размера queen-size
14 марта 2022, 12:06
Самый милый дом на колесах: раритетный Volkswagen Beetle превратили в кемпер
Модернизация культовой модели заняла у создателя около четырёх лет
10 декабря 2021, 14:01
Great Wall будет продавать «клона» Volkswagen Beetle
В Сети появились фотографии серийного хэтчбека в ретро-стиле
30 августа 2021, 10:29
Great Wall представила «клона» Volkswagen Beetle
Производство аналога классического «Жука» планируют запустить в первой половине 2022 года
5 июля 2021, 16:42
Great Wall запатентовал «клона» Volkswagen Beetle. Теперь у китайской компании могут возникнуть серьезные проблемы
Будущий электромобиль больше похож на классического «Жука», чем на оригинальную разработку
22 января 2021, 12:06
43-летний бронированный Volkswagen Beetle ищет нового владельца
«Жук» принадлежал итальянцу, который хотел защитить семью от мафии
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