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Самый милый дом на колесах: раритетный Volkswagen Beetle превратили в кемпер
Модернизация культовой модели заняла у создателя около четырёх лет
Новости
Great Wall будет продавать «клона» Volkswagen Beetle
Новости
Great Wall представила «клона» Volkswagen Beetle
Новости
Great Wall запатентовал «клона» Volkswagen Beetle. Теперь у китайской компании могут возникнуть серьезные проблемы
7 июня 2021, 12:08
Посмотрите на очень странный Volkswagen Beetle в стиле «Безумного Макса»
Фотография обвешанного чужеродными деталями автомобиля появилась на Reddit
43-летний бронированный Volkswagen Beetle ищет нового владельца
«Жук» принадлежал итальянцу, который хотел защитить семью от мафии
22 января 2021, 12:06
Новости
Мария Руцкая
9 декабря 2020, 15:11
Посмотрите на Volkswagen Beetle с мотором от вертолета за 40 миллионов рублей
Двигатель «Жука» развивает 1350 лошадиных сил
23 октября 2020, 12:18
Из пикапа Volkswagen Beetle сделали крошечный кемпер
Внутри разместили матрас на двоих и розетку
13 сентября 2020, 16:00
VW разорвал отношения с дилером из-за нацистского плаката
Концерн категорически не одобрил связи модели Beetle с нацистами
28 августа 2020, 11:58
Американцы собрали огромный Volkswagen Beetle. Он больше Hummer
Проект назвали Huge Bug – «Огромный Жук».
3 августа 2020, 19:48
Старый Volkswagen Beetle скрестили с Mercedes-Benz. Получилось странно
Необычную самоделку обнаружили в Германии
17 июля 2020, 12:10
Volkswagen Beetle могут воскресить в виде электрокара
Легендарная модель может сменить имя на e-Beetle
8 июля 2020, 17:02
50-летнему Volkswagen Beetle пересадили мотор V8 от Chevrolet
Своеобразный хот-род на базе немецкого автомобиля получил прозвище «Фольксрод»
Посмотрите на причудливый автодом из распиленного Volkswagen Beetle
Его можно приобрести за 40 000 рублей
19 мая 2020, 15:36
Новости
Анастасия Мельник
15 апреля 2020, 13:34
На продажу выставлен мохнатый Volkswagen Beetle
Говорящие плюшевые зверьки Furby пользовались бешеной популярностью в начале 2000-х годов
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