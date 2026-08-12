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8 новых иномарок, которые можно купить по цене Lada Vesta
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Названы пять моделей кроссоверов, которые укладываются в 3 млн рублей при ввозе через Киргизию
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Названы самые актуальные автомобили для параллельного импорта в РФ
Новости
Volkswagen возродит седан Bora для рынка Казахстана
19 июля, 22:16
В Россию придёт новая марка автомобилей, которую поддерживает Volkswagen
В России резко выросли продажи Volkswagen
17 июля, 16:24
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Арина Лысенко
15 июля, 19:06
Вопреки кризису: Volkswagen отметил 20-летие кроссовера Tiguan
14 июля, 18:23
Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
14 июля, 13:51
Ушедший из России Volkswagen предложит Passat жителям Казахстана
10 июля, 14:04
Volkswagen избавится от половины моделей на фоне кризиса
9 июля, 16:55
Volkswagen заменил бензиновые мотокосы живыми овцами
6 июля, 18:10
Эти пять очень популярных автомобилей в России не стоят своих денег
4 июля, 12:00
Стали известны автомобили, которые расходуют 3,5 литра топлива
Volkswagen откажется от двух своих брендов
2 июля, 9:25
Новости
Алексей Морозов
28 июня, 10:59
Такого еще не было: Volkswagen закроет 4 завода и сократит 100 тыс. человек
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