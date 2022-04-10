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Новости
Китайский аналог Skoda Karoq и VW Taos обновился, но не подорожал
Бюджетные кроссоверы Jetta пережили плановый рестайлинг
Новости
Микроавтобусы Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz устроили перетягивание каната
Новости
Volkswagen откажется от десятков доступных моделей в пользу премиальных
Новости
Российские заводы Volkswagen могут возобновить сборку летом. Но не всех моделей
1 апреля, 13:54
В Голландии теперь нельзя купить дизельные автомобили Volkswagen, Audi и Skoda
Концерн Volkswagen решил больше не продавать в этой стране легковушки с дизельными моторами
Volkswagen отзывает 100 тысяч машин по всему миру из-за риска возгорания
Кампания затрагивает автомобили с плагин-гибридными силовыми установками
1 апреля, 10:25
Новости
Мария Руцкая
30 марта, 11:47
У американских Volkswagen Taos и Tiguan нашли производственный дефект
Объявлен отзыв 10 тысяч кроссоверов, произведенных в 2021-2022 годах
29 марта, 16:06
Посмотрите на рекламный билборд Volkswagen, нарисованный от руки карандашом
Создание экологически чистого холста заняло у художника около двух дней
28 марта, 14:38
Volkswagen остановил производство на одном из крупнейших заводов Европы
Предприятие отправляют в простой уже не в первый раз с начала марта
21 марта, 16:11
Электрокары Volkswagen улучшат с помощью новой прошивки
Софт ID. Software 3.0 начнут загружать в машины во втором квартале 2022 года
18 марта, 15:23
Lamborghini, Bentley и Audi выпустят замену автомобилям, утонувшим в океане
Судно, перевозившее тысячи автомобилей марок, входящих в состав Volkswagen, потерпело крушение в начале марта
16 марта, 18:00
BMW и Volkswagen остановили все европейские заводы
Немецкие компании рассматривают альтернативные возможности поставок комплектующих
15 марта, 14:11
Volkswagen и Toyota останавливают работу заводов в Китае
Причина такого решения — очередная вспышка коронавируса в стране
Самый милый дом на колесах: раритетный Volkswagen Beetle превратили в кемпер
Модернизация культовой модели заняла у создателя около четырёх лет
14 марта, 12:06
Новости
Анастасия Мельник
12 марта, 21:00
Геймер сравнил круг по гоночной трассе в Gran Turismo 7 и в реальности
Оказалось, что в целом всё похоже, но есть нюансы
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