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Volkswagen анонсировал новую «быструю» модель. Ее покажут в феврале
В тизере немецкий производитель намекнул на NFT, но пока непонятно, что это значит
Новости
Дрэг-гонка: новая Audi RS 3 против AMG A 45 S, BMW M2, Golf R и Porsche 718
Новости
Дрэг-гонка: Audi TT RS, Porsche GT4, VW Golf R против Lamborghini Urus
Новости
Новый Volkswagen Golf R стал универсалом
25 апреля 2021, 20:40
Дрэг-гонка: новый Volkswagen Golf R против Mercedes-AMG A 45 S
Хот-хэтчи с 2,0-литровыми моторами посоревновались на прямой
Дрэг-гонка: новый Volkswagen Golf R против Honda Civic Type R
Блогеры устроили дуэль между пятидверными хот-хэтчами
27 марта 2021, 14:41
Новости
Сергей Ильин
13 марта 2021, 13:31
Дрэг-гонка: новый VW Golf R против хот-хэтчей Audi, BMW и Mercedes-AMG
Немецкие пятидверки померились силами на прямой аэродрома
2 февраля 2021, 14:43
Volkswagen может вывести на рынок новую версию Golf R
Соответствующие данные обнаружили в руководстве по эксплуатации
4 ноября 2020, 15:30
Новый Volkswagen Golf R удивил режимом для дрифта и сохранил «механику»
Представлена самая мощная версия «восьмого» Golf
30 октября 2020, 17:13
Новый Volkswagen Golf R получит инновационный полный привод
Премьера хэтчбека запланирована на 4 ноября
15 октября 2020, 11:40
«Заряженный» Volkswagen Golf R засветился на видео
Хот-хэтч Golf R восьмого поколения рассекретят 4 ноября
2 мая 2020, 16:00
Volkswagen планирует выпустить гибридный хэтчбек Golf R+
«Заряженная» версия может получить более 400 лошадиных сил
29 марта 2020, 20:40
Мощность двухлитрового Volkswagen Golf нарастили до 450 лошадиных сил
Ателье Manhart выпустит всего 10 Golf R, форсированных в полтора раза
Volkswagen раccказал о перспективах «заряженной» версии Polo R
Босс отделения Volkswagen R опроверг возможность разработки спортверсии Polo
21 марта 2020, 19:38
Новости
Сергей Ильин
21 марта 2020, 16:00
Audi отказалась делиться с VW мотором для Golf
Volkswagen Golf R нового поколения получит лишь «турбочетвёрку»
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