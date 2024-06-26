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Volkswagen Golf R
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333 л.с. и 4,6 секунды до «сотни»: Volkswagen обновил самый мощный Golf
«Заряженный» Golf R последним в семействе подвергся плановой модернизации
Новости
Volkswagen сделал особые диски для нового Golf R
Новости
Новый Volkswagen Golf R станет самым мощным в истории
Новости
Volkswagen анонсировал новый «горячий» хэтчбек Golf R
28 января 2024, 11:30
Volkswagen показал обновлённый хэтчбек Golf R
Автомобиль пока дебютировал в закамуфлированном виде
В США взлетели продажи хот-хэтчей Volkswagen Golf R
За океаном вырос интерес к харизматичным моделям
9 января 2024, 8:08
Новости
Сергей Ильин
20 июля 2023, 17:23
По цене «Крузака»: в России появился 320-сильный Volkswagen Golf
«Горячий» хэтчбек продают на одном из российских классифайдов
19 июня 2023, 18:01
Volkswagen Golf R хотят превратить в «хардкорный» внедорожник
Представлен очередной проект немецкого ателье delta4x4
4 июня 2023, 11:30
Видео: спортивные купе BMW и Porsche сравнили в гонке с хэтчбеком Volkswagen
Соперником M2 и Cayman GTS стал Golf R
27 мая 2023, 13:00
Универсал Cupra Leon сделали мощнее Audi S3 и Volkswagen Golf R
Проект реализовало ателье JE Design
3 мая 2023, 9:45
Volkswagen выпустит ограниченную серию мощных Golf R
Особая серия Volkswagen Golf R получила название 333 Limited Edition
5 марта 2023, 12:30
Видео: Volkswagen Golf R, Cadillac CT4-V и BMW M240i свели в гонке по прямой
Три марки, три типа кузова и три разных двигателя
28 февраля 2023, 14:48
Новый Volkswagen Golf R станет электрокаром с двумя моторами
Volkswagen Golf сменит поколение во второй половине десятилетия и станет полностью электрическим
19-летний Volkswagen Golf R пустили с молотка вдвое дороже нового
Цена на хот-хэтч преодолела психологическую отметку в 100 тысяч долларов
26 февраля 2023, 23:59
Новости
Сергей Ильин
22 января 2023, 13:30
Три поколения Volkswagen Golf R сравнили в дрэге
Все автомобили в доработанном варианте
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